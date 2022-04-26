原标题：中国学者受苍蝇“潜水”仿生学启发 提出新型能源存储器件新方案

记者25日从安徽大学获悉，该校材料科学与工程学院吴明在教授团队受苍蝇“潜水”的仿生学启发，提出空气阴极电催化剂疏水化工程方案，开发出新型能源存储器件，使下一代金属空气电池表现出更高的功率密度输出和循环寿命。

相关研究成果发表在国际期刊《德国应用化学》上。据介绍，开发兼具机械柔性、高能量密度和优异安全性的微型储能器件对于当前可穿戴电子器件的发展具有重要意义。相比较于锂电池和微型超级电容器，下一代金属空气电池——锌空电池具有高能量密度、环境友好及低成本等优势，但其空气阴极上发生的四电子氧还原反应较为迟缓，导致其功率密度低并影响其循环稳定性，严重限制了其实际应用。

吴明在教授团队在研究中发现，“潜水”的苍蝇的蜡质表皮上覆盖着大量细毛，其可以形成一层疏水层以捕捉空气。当苍蝇潜入水中时，身体和翅膀周围会形成气泡，以保护它们免受水中盐分和有机污染物的沾染。受此启发，吴明在教授团队围绕锌空电池空气阴极中多相界面处的氧扩散不足开展了系统研究。

科研团队经过实验测试与理论模拟，结果表明疏水表面设计能够促使空气阴极上形成更多的三相反应界面，促进了氧扩散，使其表现出更高的电催化效率。以疏水化阴极组装出的锌空全电池具有更高的能效和更好的循环耐久性。该研究结果为空气阴极上促进界面反应动力学提供了一种有效策略。(张俊 周乾坤)

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