新华社北京4月25日电国务院办公厅日前印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》指出，消费是最终需求，是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力，事关保障和改善民生。为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，协同发力、远近兼顾，综合施策释放消费潜力，促进消费持续恢复，《意见》按照目标导向和问题导向相结合、短期支持和中长期促进相兼顾的要求，提出了五方面二十项重点举措。一是应对疫情影响，促进消费有序恢复发展。围绕保市场主体加大助企纾困力度，做好基本消费品保供稳价，创新消费业态和模式。二是全面创新提质，着力稳住消费基本盘。积极推进实物消费提质升级，加力促进健康养老托育等服务消费，持续拓展文化和旅游消费，大力发展绿色消费，充分挖掘县乡消费潜力。三是完善支撑体系，不断增强消费发展综合能力。推进消费平台健康持续发展，加快健全消费品流通体系，增加就业收入提高消费能力，合理增加公共消费。四是持续深化改革，全力营造安全放心诚信消费环境。破除限制消费障碍壁垒，健全消费标准体系，加强消费领域执法监管，全面加强消费者权益保护。五是强化保障措施，进一步夯实消费高质量发展基础。加强财税支持，优化金融服务，强化用地用房保障，压实各方责任。

《意见》强调，国家发展改革委、商务部等有关部门要充分发挥完善促进消费体制机制部际联席会议制度作用，强化协同联动，加强督办落实。国家统计局要完善服务消费统计监测，建立健全网络消费等消费新业态新模式统计体系。各地区要加强组织领导，完善配套方案，切实推动本意见提出的各项任务措施落地见效。 据新华社北京4月25日电(记者安蓓)国办印发的意见，围绕当前消费领域备受关注的热点问题，提出5方面20条政策举措。

当前如何稳定消费？中长期消费如何挖潜？如何破除制约消费的体制机制障碍？记者25日采访了国家发展改革委有关负责人和相关专家。

以促消费稳定经济基本盘

消费是最终需求，是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力，事关保障和改善民生。

一季度我国最终消费支出对经济增长贡献率为69.4%。“当前部署促进消费的政策举措，有利于稳定经济基本盘和保障改善民生。”中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩说。

国家发展改革委有关负责人说，意见一方面着眼长远，着力畅通国民经济循环，打通生产、分配、流通、消费全链条、各环节，有序破除消费领域体制机制障碍，为培育完整内需体系、形成强大国内市场和构建新发展格局提供更加坚实的支撑；另一方面聚焦当前，统筹疫情防控和经济社会发展，积极应对疫情对消费的影响，努力稳定当前消费，切实保障消费供给，促进消费持续恢复。

在“稳”“保”“新”上下大力气

当前，受新冠肺炎疫情等因素影响，消费特别是接触型消费恢复较慢，中小微企业、个体工商户和服务业领域面临较多困难。“稳住市场主体，才能保就业、稳收入，进而才能稳消费。”郭丽岩说。

中国宏观经济研究院研究员李清彬认为，要尽快将餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等特困行业纾困政策落实到位，有条件的地方可以加大帮扶力度。各地要不折不扣落实好物流保通保畅的要求，防止各自为政、层层加码。

3月，我国社会消费品零售总额同比由增长转为下降，消费恢复进一步承压。“同时要看到，疫情对消费的影响是阶段性的。接下来，随着疫情得到有效管控、政策效应逐步显现，正常经济秩序将快速恢复，消费也将逐步回升，消费长期向好的基本面没有改变。”国家发展改革委有关负责人说。

这位负责人表示，下一步将在“稳”“保”“新”上下大力气，努力促进消费持续恢复。

一是固“稳”，着力稳住消费基本盘。落实好特困行业纾困扶持措施，支持各地结合实际依法出台税费减免等措施，稳住更多消费服务市场主体。鼓励汽车、家电等大宗消费。将消费相关基础设施建设纳入专项债支持范围，以投资带消费。

二是抓“保”，全力保障消费供给。结合疫情防控形势和需要，支持各大中城市科学规划建设一批集仓储、分拣、加工、包装等功能于一体的城郊大仓基地，确保应急状况下及时就近调运生活物资，切实保障消费品流通不断不乱。在精准落实疫情防控举措的基础上，全力做好物流保通保畅工作。建立完善重要商品收储和吞吐调节机制，落实好粮油肉蛋奶果蔬和大宗商品等保供稳价措施，特别是要保障好困难群众基本生活。

三是强“新”，充分发挥适应防疫需要的新型消费优势。科学推广无接触交易服务，加快线上线下消费有机融合，培育壮大“智慧+”消费，既提升居民消费便利度，又助力数字经济大众化发展。

聚焦痛点堵点持续挖掘消费潜力

“我国消费规模持续扩大、结构不断升级，特别是服务消费等增长较快，要出台更有效的措施激发超大规模市场蕴含的潜力。”中国（海南）改革发展研究院经济研究中心研究员匡贤明说。

国家发展改革委有关负责人表示，下一步将瞄准居民消费个性化多元化和结构升级趋势，聚焦消费领域痛点难点堵点和体制机制障碍，做好巩固拓展重点领域消费、完善消费发展支撑体系、以改革营造良好消费环境等三方面工作。

加强商品质量、品牌和标准建设，促进医疗健康消费提质升级，深入推进文化和旅游消费试点示范，支持新能源汽车加快发展，推动品牌消费、品质消费进农村……一系列措施巩固拓展重点领域消费；

积极建设一批区域消费中心，畅通物流大通道，完善国家骨干冷链物流基地设施条件，健全常住地提供基本公共服务制度……完善支撑体系增强消费发展综合能力；

推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，健全消费品质量标准体系，加快消费信用体系建设，全面加强消费者权益保护……以改革营造良好消费环境。

“释放消费潜力是个系统工程，关键要用改革的方法破除障碍。”匡贤明说，比如加快服务业市场开放、推动服务质量标准的国际对接等，以改革的有力举措不断提振和稳定消费预期。

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