原标题：《数据安全法》实施参考发布 凝聚学界、业界经验

近日，中国网络安全产业联盟数据安全工作委员会（简称“CCIA数安委”）在中国网络安全产业联盟、全国信息安全标准化技术委员会秘书处指导下，组织学界、业界专家编制的《〈数据安全法〉实施参考（第一版）》（简称《实施参考》）正式发布。

《中华人民共和国数据安全法》已于2021年9月1日起正式施行，数据安全的法律法规方面的顶层设计已然清晰。该法确立了以安全促发展的原则，鼓励数据依法合理有效利用，保障数据依法有序自由流动，促进以数据为关键要素的数字经济发展。同时，确立了一系列国家层面需要逐步建立完善的数据安全管理机制，提出了开展数据处理活动应当承担的数据安全保护责任与义务，明确了违法行为的法律责任。可以预见，在后续有关主管、监管部门不断充实、完善数据安全管理机制，开展监管活动时，《数据安全法》将成为根本遵循。

为进一步为《数据安全法》的实施落地献计献策、提供支撑、贡献力量，《实施参考》借助浪潮云等网络安全产业界在数据安全方面的研究成果和实践经验，以《数据安全法》七章五十五条为基础，从释义参考、法条适用要点难点、国内外法律政策动态以及标准规范为基础，提出针对《数据安全法》实施落地的具体方案和建议，以推动产业界凝聚共识，提出实用、管用的解决方案和产品服务，促进各行业通过实施切实提升数据安全保障能力。（记者 战钊）

(责编：赵竹青、陈键)