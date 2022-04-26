原标题：协调发展开新局 浙商银行一季度营收增18.37%

4月25日，浙商银行发布2022年一季报，实现营收、净利双位数增长。公告显示，2022年一季度，该行(集团口径，下同)实现营业收入153.91亿元，同比增长18.37%；归属于银行股东的净利润51.18亿元，同比增长11.84%。一季度，该行在信贷资源、财富管理、数字化服务、供应链金融等方面，充分发挥金融力量，规模与效益持续向好，开拓了与实体经济共生共荣的特色道路。

今年一季度，浙商银行延续业务规模稳健增长、经营效益持续向好态势，存贷款业务较快发展，营收、净利实现双位数增长。截至报告期末，该行资产总额达2.48万亿元，比上年末增加1,949.46亿元，增长8.53%。其中，发放贷款和垫款总额1.43万亿元，比上年末增加800.12亿元，增长5.94%。纵向看一季度信贷增幅较上年同期提高约2个百分点。

负债总额2.33万亿元，比上年末增加2,055.28亿元，增长9.70%。存款增量和增速同比大幅提升，吸收存款余额1.51万亿元，比上年末增加987.06亿元，增长6.97%。

报告期内，浙商银行实现营业收入153.91亿元，较上年增加23.89亿元，增长18.37%。其中，受益于规模增长和存款付息率下降，利息净收入实现114.98亿元，同比增长14.20%；非利息净收入38.93亿元，同比增长32.69%，主要是手续费来源更加丰富、结构逐渐均衡，非息收入在营收中占比25.29%，同比上升2.72个百分点。

业务板块联动、资源协同带来了提质增效。近年来，浙商银行大零售、大公司、大投行、大资管、大跨境等五大业务板齐头并进。以排名居首的大零售板块为例，一季度基金代销业务延续去年发力态势，规模较年初增长39亿元；大公司板块方面，国际业务结算量一季度新增663亿美元，对客外汇交易量新增333亿美元，分别同比增长78%和92%，带动中间业务收入同比增长4.8亿元。

一季度，浙商银行在服务实体经济和防化风险方面交出了“坚实向上”的发展答卷。在服务实体经济方面，该行持续优化信贷结构，加大普惠、制造业、绿色信贷等重点领域信贷投放力度。一季度制造业中长期贷款和绿色贷款增速分别为10%、7.3%，均快于各项贷款增速。

同时，浙商银行积极作为，为产业发展贡献了向上生长的金融力量。其为高新科技、“独角兽”等企业推出的“星火计划”专项支持行动在全国广泛落地，对国家、省、市各级的“专精特新”企业形成了有力支持。截至一季度末，全行已服务科创企业用信余额520.66亿元，较年初新增86.14亿元；并通过人才银行支持贷等服务高层次人才900余户，累计授信金额166亿元。

该行积极响应银保监会全力支持货运物流保通保畅的号召，一季度进一步优化和落实助企纾困政策，运用链式金融支持小微物流企业保通保畅工作，主动服务受疫情影响较严重的相关行业客户，通过调整付息周期、延期还款等，有效解决小微企业客户还本付息等困难，有力地践行了普惠金融社会责任担当。

季报显示，在规模稳健增长、效益持续提升之际，该行资产质量保持稳定。截至报告期末，浙商银行不良贷款率1.53%，较上年末持平；拨备覆盖率177.26%，比上年末上升2.65个百分点；资本充足率11.74%，均保持合理水平。总体来看，浙商银行实现了开门红，为全年平稳经营打下了基础。

(责编：曹淼、李源)