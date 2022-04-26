人民网北京4月26日电 （记者栗翘楚）4月16日，“太空出差”6个月的神舟十三号航天员乘组回到地球，空间站阶段第二次载人飞行任务取得圆满成功，标志着我国空间站关键技术验证阶段的任务目标完成，正式进入空间站建造阶段。

从“祝融”探火到“羲和”逐日，再到“天和”遨游星辰，过去一年，我国航天重大工程成就斐然。4月24日是我国第七个“中国航天日”，人民网将“人民会客厅”视频访谈栏目搬进一汽红旗与中国航天战略签约的现场，原总装备部副部长张建启，中国工程院院士、中国探月工程总设计师、钱学森最高成就奖得主吴伟仁，一汽红旗汽车销售有限公司总经理陈旭，中国航天基金会理事长吴志坚，中国戏剧家协会主席、国家一级演员濮存昕5位嘉宾共话航天事业发展。

作为一名资深的航天人，张建启将军见证了2003年神州五号、也是我国第一艘载人航天飞船的准备和发射工作。对于近20年我国航天事业的发展，他表示，飞天是中华民族两千多年的梦想，目前，中国航天已成为我国的一个高科技品牌，它将在引领国家创新、推动带动国家产业升级、服务民生改善、维护国家安全等方面不断发挥作用。

吴伟仁院士长期从事航天遥测、测控通信和深空探测工程总体技术研究与实践，其负责探月工程总体设计与实施，使我国无人月球探测从跟跑、并跑迈向领跑。他表示：“红旗与中国航天是紧密结合的，无论是火箭还是探测车上都印有五星红旗。未来，中国人的身影一定会登上月球，登上火星，届时盼望我们的宇航员能够乘坐红旗汽车在月球上遨游。”

从第一辆国产汽车到第一颗人造卫星，汽车产业与航天事业见证了我国制造业的发展。“一汽红旗和我国航天事业都肩负着一个共同使命，那就是强国梦。通过与中国航天基金会签署战略合作协议，未来，通过我们汽车人的自主研发、拼搏努力，为我国航天事业做出更大的贡献。”陈旭说。

对此，吴志坚表示，本次战略合作双方的目标凝聚在一个点上，即未来航天事业的发展。他认为，红旗品牌跟中国航天事业的合作，是因为他们有着共同的理想、共同的对质量的追求和贯穿始终的是自主创新的精神追求，双方的合作也必将结出硕果。

作为一名资深演员，濮存昕扮演过许多时代人物，他表示，中国航天和红旗，普通人对这两个品牌都不陌生，但他们又有一个好奇点，即两个品牌背后的精神内核。回顾历史，可以看到，从无到有，两个品牌都面临艰难起步，科学务实、甘于奉献便成为它们的共同品质。

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