人民网北京4月26日电 （初梓瑞）24日，“ESG中国论坛2022春季峰会”在京召开。国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗出席会议，他指出，为研究推动我国企业特别是中央企业ESG体系建设，2021年中国社会责任百人论坛专门成立ESG专家委员会，并举办了ESG中国论坛2021春、夏、秋、冬四季峰会，聚焦ESG研究、教育、评级等领域加强实践探索，取得了一系列丰硕成果。

彭华岗介绍，ESG专家委员会先后发布“中国百强科技企业ESG指数”“央企ESG·先锋50指数”“中国基金公司/基金经理ESG指数”等成果；编制发布《中央企业上市公司ESG蓝皮书》《中国ESG投资蓝皮书》；编制发布国内首本《ESG基础教材》，组织开展系列培训活动。

彭华岗指出，目前，我国上市公司ESG仍然面临诸多挑战，一是国外评级机构对中国企业ESG评级结果系统性偏低。2021年第四季度，在明晟ESG评级评价的202家国有企业中，评级结果最高的仅为A级（第3档，共7档），被评为B和CCC级的占比63.9%。二是A股上市公司仍有四分之三未发布ESG报告。从已发布的ESG报告看，披露质量也有待进一步提升。三是许多上市公司尚未建立董事会层面的ESG治理机制，ESG管理体系不够健全。

彭华岗表示，从ESG发展形势看，包括国资委在内的监管机构将继续从宏观管理层面不断健全ESG生态体系。同时，ESG理念的深入落实，更离不开各类企业从微观层面自觉加强体系建设和工作水平，加快提高治理能力。

首先，要做好企业ESG治理的顶层设计。建立由领导层、管理层、执行层构成的组织体系。领导层面由董事会对ESG工作负主体责任，确立董事会ESG治理的工作机制；管理层面明确ESG工作部门、岗位和职责，制定适宜的ESG工作目标和绩效指标；各相关部门和业务单位作为执行层面具体落实ESG指标，形成完整的组织和工作架构。

第二，要构建符合企业特点的ESG关键指标体系。在基于业务战略的前提下，构建适合行业和公司业务特点的ESG关键指标体系。ESG关键要素和核心指标体系应分层、分级、分类，制定可量化标准，为要素评价、风险管控提供可量化工具。

第三，要建立企业ESG治理的闭环管理系统。企业不仅应将ESG理念融入到业务战略、业务规划、投资决策、运营管理等流程中，还需要将ESG纳入到考核、评价系统，与绩效挂钩，形成闭环管理系统，以实现ESG投资的长期价值。

第四，要支持本土ESG评级体系建设。ESG评级结果是国内外投资机构衡量企业ESG绩效的重要参考依据，影响了企业的融资成本、品牌塑造。有条件的国有上市公司要加强与国内外ESG评级机构交流，参与支持接轨国际、符合国情的本土ESG评级体系建设，为扩大中国ESG的国际影响力贡献力量。

最后，要加强ESG信息的沟通传播。在监管机构日趋严格的要求下，上市公司要更加重视ESG信息披露工作，主动发布ESG报告，稳步提升报告质量。要及时研究了解ESG政策制定、规则修订、评级评价等最新动态。要充分利用自身平台资源，多参与、多分享、多交流，传播经验，贡献智慧，为本土ESG体系建设作出更大贡献。

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