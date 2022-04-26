你心中有多少关于宇宙的好奇？

你心中有多少关于天宫的梦想？

就现在，

快来给中国航天员写一封信吧！

关于你的故事、关于你的梦想，

并有可能得到中国航天员给你的回信。

今天，我们带着你的梦想上天宫，

明天，中国空间站等你来出差！

欢迎登录各网站平台《带着我的梦想上天宫》专区

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你也可以通过以下方式发送给我们：

1. 发送电子邮件到活动信箱：tiangongxhw@163.com、cmse@cmse.gov.cn

2. 寄送纸质信件至载人航天新闻宣传中心邮箱（地址：北京市海淀区知春路82号院；邮编：100086）

载人航天新闻宣传中心、新华网 联合征集

(责编：胡永秋、白宇)