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去年长沙版权作品登记量同比增长10倍

2022年04月27日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报长沙4月26日电  （记者王云娜）26日，湖南省长沙市举行创建全国版权示范城市工作推进会暨版权示范企业授牌仪式。记者从推进会获悉：2021年，长沙市版权作品登记量超过58158件，同比增长10倍，软件著作权登记量34652件，同比增长39.4%。

　　根据会上发布的《长沙市版权产业发展报告（2021）》，去年，长沙围绕优化营商环境，严格版权保护，将转播影视、音乐、新闻、软件等作品的重点网站列入监管名单。据介绍，长沙市版权产业平稳快速发展，产业结构持续优化升级，2021年版权平台交易额超出2亿元，新增全国版权示范园区1家、全国版权示范企业2家。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月27日 11 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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