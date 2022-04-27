齐志明

着力构建农村现代流通体系，推进信息化、标准化、集约化、规范化建设，切实完善农村商业设施，提高供给水平，优化消费环境

出家门走几步去商店买调味品，骑上摩托车到乡里超市的快递站取包裹……每天，全国数百万家乡镇实体店里人来人往，乡村消费彰显旺盛活力。

今年的《政府工作报告》提出，“加强县域商业体系建设，发展农村电商和快递物流配送。”村镇商业是县域商业体系的重要组成部分。乡镇和村两级消费市场占全国消费市场的38%，具有巨大潜力。近年来，我国县域商业发展迅速，在脱贫攻坚和乡村振兴中发挥了积极作用。

但总的看，县域商业尤其是村镇商业发展依然滞后，商业设施不够完善，商品和服务供给不足。加快推动农村传统商业网点改造升级，是发展县域商业、促进农村消费的重要抓手。

升级商业设施，健全农村流通网络。在乡镇，要重点改造升级一批商贸中心，增加生活服务功能，推动购物、娱乐、休闲等业态融合，满足农民消费升级需求。在农村，鼓励商贸流通企业输出管理和服务，通过技术赋能、供应链整合等方式，把一批“小卖店”改造升级为新型乡村便利店，丰富快递收发、农产品经销等业务，实现“一店多能”“一点多用”。

升级产品与服务，丰富供给层次，提高供给质量。在产品端要针对农民消费特征，引导生产与流通企业进入农村市场，向农村延伸营销网络，以农民需求为导向，开发适合农村市场的优质商品和服务，促进农村日用与耐用消费品的更新换代。在服务端，引导社会资本加大投入，加快建立完善农村生活服务网络。依托乡镇商贸中心、农村集贸市场等场所，发展餐饮、亲子等业务，利用村民活动中心等场所，提供理发、维修、废旧物资回收等便民服务。

升级组织经营模式，创新流通业态。一方面，大力发展农村电子商务，进一步扩大农村电商覆盖面，着力解决农村网购“最后一公里”问题；另一方面，推动农村传统商业企业科学应用5G、大数据、人工智能等现代信息技术，进行软硬件升级，推动产品创新数字化、运营管理智能化、为农服务精准化。引导企业通过组织创新做强做大，发展直营连锁、加盟连锁等经营模式，鼓励品牌连锁流通企业通过连锁或股权加盟，促进县乡村商业网络连锁化。

商业强，消费旺，生活美，乡村兴。牢牢把握好高质量发展这个主题，着力构建农村现代流通体系，突出畅通“下沉”和“上行”两个重点，推进信息化、标准化、集约化、规范化建设，加快补齐农村商业短板，提高农村商业发展水平，努力实现农民收入和农村消费双提升。

《 人民日报 》（ 2022年04月27日 19 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)