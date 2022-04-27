新华社北京4月26日电（记者邹多为）丢不了、卖不掉，老旧家电如何处理日益令人困扰。为了变废为宝，“百城千乡万户家电惠民收旧焕新潮”活动26日在全国启动，众多家电企业“量身”打造的优质服务和优惠政策将一解用户烦恼。

“唤醒新理念、换来新产品、焕然新生活。”中国家用电器服务维修协会理事会主席团主席刘秀敏在启动式上表示，协会主办此次活动就是组织家电生产企业、销售渠道商等开展多种活动、提供实在优惠、推出众多新品，让回收故障率高、返修率高、超期服役和用户要求回收的家电产品得到妥善处置，从而进一步促进家电更新消费，满足人民美好生活需要。

协会焕新潮工作组秘书长曾爱群介绍说，截至目前，活动已得到海尔、美的、方太、老板等家电生产企业以及苏宁等家电销售企业的积极参与。除了发放优惠券、提高补贴额度，参与企业还将备齐畅销型号、做好新品首发。

作为此次焕新潮惠民活动首家服务示范企业，海尔智家中国区零售总经理徐志博表示，活动期间，用户可通过线上、线下多种方式获得以旧换新补贴并享受相关立减，公司还会为用户提供家电清洗、送装一体、免费量房等惠民服务。

我国是家电消费大国，家电市场总体规模达8800多亿元。随着低碳化、绿色化、智能化成为家电消费新趋势，家电以旧换新消费市场潜力巨大，今年政府工作报告更是明确提出“鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新”。

对此，刘秀敏表示，焕新潮活动以智能制造、智慧场景、智享服务为目标，通过收旧换新把更多新技术、高品质、好服务的家电产品让利给消费者，有助于重构用户群体、重构品牌格局、重构家电产业生态。

为贯彻落实国家相关政策要求，中国家用电器服务维修协会自2009年已连续13年在行业开展和推进家电以旧换新、汰旧换新、废旧回收等工作。此次活动以“扩内需 高质量 新潮流 树标杆”为主题，计划用三到五年甚至更长时间在全社会倡导消费升级、推动绿色消费。

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