原标题：我国知识产权保护有哪些新进展

知识产权保护是塑造良好营商环境的重要方面。近日，全国打击侵权假冒工作领导小组办公室发布了《中国知识产权保护与营商环境新进展报告(2021)》(以下简称《报告》)，全面梳理了我国近年来加强知识产权保护、优化营商环境、国际交流合作日益深入的显著成果。

4月26日是第22个世界知识产权日，在国新办举行的新闻发布会上，相关部门负责人介绍了《报告》有关内容以及我国加强知识产权保护的行动举措。

“过去一年是中国经济发展史上具有里程碑意义的一年。从国际看，世界经济在动荡起伏中艰难复苏，营商环境在利益纷争中出现分化；从国内看，‘十四五’经济社会发展实现了良好开局，知识产权事业加速推进，创造、运用、保护、管理、服务能力稳步提高。”国家市场监督管理总局副局长甘霖说。

据介绍，《报告》呈现了2021年知识产权保护工作的新成效——政府部门出台了一系列规划部署，完善了相关法律法规，开展了“剑网”“铁拳”“龙腾”“线上净网线下清源”等专项整治行动；展现了2021年优化营商环境工作的新进展——加强外资政策指引，逐步扩大行业准入范围，反垄断、反不正当竞争工作扎实推进，商事服务水平不断提高。

“在加强外资企业知识产权保护方面，近年来的一系列积极举措为外资企业营造了良好的发展环境。”甘霖说。2017年印发的《外商投资企业知识产权保护行动方案》，在全国范围集中打击侵犯外商投资企业知识产权的违法犯罪行为；2020年正式施行的外商投资法，对外商投资促进、保护和管理都作出了统一规定；2021年发布的《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，在顶层设计上部署推进外商投资企业知识产权保护工作。

据统计，2021年国外申请人在华取得发明专利授权11万件，同比增长23%；商标注册19.4万件，同比增长5.2%。其中，美国申请人在华发明专利授权、商标注册数量分别增长32.1%和17.3%。美中贸易全国委员会发布的《2021年中国商业环境调查报告》显示，95%的受访公司在中国持续保持盈利，74%的受访公司将中国作为其全球战略最重要的国家或前五位的重点国家之一。

“严厉打击侵权盗版活动，营造良好的版权保护环境，为创新驱动发展保驾护航，是各级版权管理部门的重要职责。”中宣部版权管理局局长王志成说。

2021年，国家版权局会同相关部门相继组织开展了打击院线电影盗录传播集中行动、打击网络侵权盗版“剑网2021”专项行动、冬奥版权保护集中行动、青少年版权保护季等专项整治，着力规范重点领域版权秩序。其中，“剑网2021”行动重点强化短视频、网络直播、体育赛事和在线教育领域版权监管，行动期间共删除侵权盗版链接119.7万条，关闭侵权盗版网站、App1066个，查办网络侵权盗版案件1031件，其中刑事案件135件、涉案金额7.11亿元。冬奥版权保护集中行动，重点打击短视频平台未经授权提供冬奥赛事节目盗播链接的行为，行动期间推动网络平台删除涉冬奥侵权链接11.07万个，处置侵权账号10072个，有效维持了冬奥版权保护秩序。在电影版权保护方面，2021年以来连续两年开展打击院线电影盗录传播集中行动，推动各网络平台删除涉院线电影侵权链接近4万条，查办涉院线电影侵权重点案件51件，有效遏制了院线电影盗录传播势头。青少年版权保护季活动已在2月下旬公布了一批14件侵权盗版教材教辅、少儿图书典型案件。

国家知识产权局知识产权保护司司长张志成指出，为强化知识产权保护，国家知识产权局加强组织协调，强化行政执法、刑事执法、司法办案的协同配合，聚焦重点领域、关键环节和多发区域开展专项治理，持续加强专利侵权纠纷行政裁决工作。2021年，全国知识产权系统会同司法行政机关受理调解案件6.48万件；共受理专利侵权行政裁决案件4.98万件，同比增长17.4%。同时，修改关于规范申请专利行为的若干规定，加大对非正常专利申请的打击力度。去年全年授权发明专利69.6万件，核准注册商标773.9万件，新认定地理标志产品99个，地理标志集体商标、证明商标447件。

(责编：赵竹青、陈键)