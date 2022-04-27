全国73.7万人取得社工职业资格证书
2022年04月27日09:26 | 来源：中国青年报
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原标题：全国73.7万人取得社工职业资格证书
在今天（26日）举行的民政部2022年第二季度例行新闻发布会上，民政部慈善事业促进和社会工作司副司长孟志强回答中青报·中青网记者提问时表示，目前全国已有73.7万人取得社会工作者职业资格证书，今年的社会工作者职业资格考试将于6月18日、19日举行，目前各地考试报名工作陆续启动。
孟志强介绍说，自2019年以来，社会工作者职业资格考试报名人数以每年10余万人的数量逐年大幅递增，2021年达到80余万人。考生涵盖社区工作者、社会组织从业人员、企事业单位工作人员等。
孟志强介绍，社会工作者主要面向有需要的群众提供心理疏导、关系调适等服务，他们不仅来自民政工作领域，还大量分布在青少年事务、职工服务、禁毒戒毒等领域，日益成为服务人民群众、化解社会矛盾、创新社会治理的一支不可或缺的力量。
目前，民政部在全国积极推动创新“五社联动”机制，引导发挥社会工作人才队伍优势和社会工作的专业优势，助力基层治理体系和治理能力现代化建设。
(责编：赵竹青、陈键)
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