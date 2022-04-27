原标题：中国证监会：做好个人养老金投资公募基金政策落地工作

中国证监会26日发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》(下称《意见》)称，做好个人养老金投资公募基金政策落地工作。

《意见》提出，提高中长期资金占比。做好个人养老金投资公募基金政策落地工作，指导行业机构稳妥做好产品、系统、投教等准备，鼓励行业机构开发各类具有锁定期、服务投资者生命周期的基金产品。积极参与各类养老金投资运营管理政策设计，推动配合有关部门出台养老金市场化、长期化投资政策，研究建立以个人账户为基础的多层次补充养老体系，支持更多优秀公募基金管理人参与养老金管理。

《意见》指出，公募基金作为重要的机构投资者，在中国资本市场改革发展稳定中发挥着日益重要的作用。但与此同时，行业仍存在专业能力适配性不够、文化建设薄弱、结构不平衡等问题。站在新发展阶段，要紧紧围绕促进公募基金行业高质量发展这一主线，进一步坚定深化改革，扎实推动监管转型，加快构建公募基金行业新发展格局。

《意见》提出，稳步推进高水平开放。支持对中国资本市场具有长期投资意愿的优质境外金融机构设立基金管理公司或扩大持股比例，鼓励行业积极借鉴境外先进资产管理经验和有益业务模式。支持符合条件的基金管理公司“走出去”，依法设立境外子公司，提升服务境外投资者及全球资产配置的能力。继续推动扩大QDII(合格境内机构投资者)额度，拓宽公募基金海外市场投资渠道。稳步有序推动产品双向开放，持续推进内地与香港基金互认业务，稳妥拓展ETF(交易所交易基金)互通机制，支持符合条件的公募基金参与粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点，推动股票ETF纳入内地与香港股票市场互联互通标的。

针对提升监管转型效能方面，《意见》表示，要强化行业基础设施建设。着力提高公募基金行业中央数据交换平台的数据交互质量和监测分析能力。加快建设公募基金账户统一查询平台，抓紧推出“基金E账户”APP，为个人投资者提供“一站式”的基金账户及份额信息查询服务。建设行业性的机构投资者直销服务平台，为机构投资者提供集中化、标准化、自动化的基金投资电子信息流转服务。全面做好个人养老金投资公募基金信息平台上线工作，为行业参与养老第三支柱提供有力保障。稳步拓展沪深交易所基金通平台业务功能，为场外投资者投资公募REITs(房地产信托投资基金)等场内基金提供补充性渠道。(完)

(责编：赵竹青、陈键)