原标题：“探索二号”科考船返航 获取一批海底沉积物、岩石及生物样本

2022年4月26日，“探索二号”科考船搭载着“深海勇士”号返航，圆满完成2022年度南海北部典型区域海洋环境调查第一航段任务。

该航次由中国科学院深海科学与工程研究所组织，在完成海洋环境调查任务的同时，组织对中国科学技术大学最新研制的磁力仪、海南狮子鱼深海技术有限公司制造的电视抓斗等设备进行海上试验。

本航次在1573米到3689米不同深度的海底获取了一批沉积物柱样、底层海水、岩石标本及生物样本等，并获得了第一手现代海底地貌影像资料；在2357米发现了长约1.6米的完整鱿鱼尸骸，通过图像资料比对分析，疑似比较罕见的“广鳍八腕鱿”物种；在2300米的海底前后发现了2只被冷水珊瑚覆盖的陶罐，成功打捞清理后，其中一只初步判定为清代或近代“四耳酱釉罐”。

这些物种、样品、实物等的发现对于进一步研究南海北部海洋环境演变趋势具有一定的科学和考古价值。(总台央视记者 郑玮玮)

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