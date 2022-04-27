原标题：近10年中国净增1亿户市场主体

26日是第22个世界知识产权日。最新权威报告显示，得益于中国知识产权保护显著增强和营商环境优化持续发力，近10年中国净增1亿户市场主体。

在26日举行的国新办新闻发布会上，全国打击侵权假冒工作领导小组办公室发布了《中国知识产权保护与营商环境新进展报告(2021)》，全面呈现了2021年中国保护知识产权工作新成效、优化营商环境工作新进展以及国际交流合作新举措等内容。

全国打击侵权假冒工作领导小组办公室主任、市场监管总局副局长甘霖在当日的新闻发布会上表示，中国政府保护知识产权、打击侵权假冒工作的不懈努力，为建设创新型国家、推动高质量发展、促进世界科技进步、助力全球经济复苏发挥了积极作用，获得了国际社会的肯定与赞誉。

如中国欧盟商会发布的2021年商业信心调查显示，半数以上受访企业认为中国知识产权执法力度“足够好”“非常好”，这在历次调查中尚属首次。

报告指出，中国商事制度改革加大力度，市场竞争公平度进一步增强，激发各类市场主体的创新动力和发展活力。2021年，中国市场主体已突破1.5亿户，企业活跃度保持在70%左右。近年来，中国民营企业税收贡献占比超过55%，出口占比超过55%，投资占比超过60%，发明创新占比超过70%。

“无论是中资还是外资企业的知识产权，中国政府始终一视同仁、平等保护。”甘霖表示，中国政府的一系列积极举措为在华外商投资企业营造了良好的发展环境。

据统计，2021年国外申请人在华取得发明专利授权11万件，同比增长23%；商标注册19.4万件，同比增长5.2%。其中，美国申请人在华发明专利授权、商标注册数量分别增长32.1%和17.3%。

对此，美中贸易全国委员会发布的2021年中国商业环境调查报告显示，95%的受访公司在中国持续保持盈利，74%的受访公司将中国作为其全球战略最重要的国家或前五位的重点国家之一。

(责编：赵竹青、陈键)