“十四五”时期广告产业将向专业化和价值链高端延伸
2022年04月27日09:30 | 来源：新华网
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原标题：“十四五”时期广告产业将向专业化和价值链高端延伸
“十四五”时期，我国广告产业将向专业化和价值链高端延伸，促进消费、提升商品和服务附加值、传播社会文明、吸纳就业的作用进一步凸显。
这是记者26日从市场监管总局获悉的。市场监管总局近日印发了《“十四五”广告产业发展规划》。
规划充分考虑广告产业属性特征，鼓励技术创新、模式创新、业态创新，推动区域协调发展和产业链上下游协同发展，倡导绿色消费理念，鼓励使用绿色广告材料，推动数据信息等资源共享，着力提高全产业国际竞争力。
规划重点聚焦对广告产业发展方向的引领，明确广告产业的社会价值和经济价值，服务构建新发展格局、服务弘扬社会主义核心价值观、营造良好广告市场秩序。
(责编：赵竹青、陈键)
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