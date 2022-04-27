严圣禾

原标题：职业教育成就出彩人生

【我与祖国同奋进】

习近平总书记强调，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。近10年来，中国职业教育发生了翻天覆地的变化，职业教育成为一种类型教育，对标“双一流”，推出“双高计划”，树立世界高水平职业教育目标。

作为深圳信息职业技术学院移动通信专业的一线教师，面对移动通信的飞速发展，我和团队坚持从课堂、教材、教法改革做起，实现与行企的松耦合到紧耦合。仅在10年前，校企合作还是学校“剃头挑子一头热”。在国家职教政策指引下，现在世界500强企业都主动对接职校，学校也出台各种措施鼓励专业、教师与行业融合，推行一师双岗和常岗优酬制度，从职称评审、教师考核、绩效激励等各方面推动教师掌握岗位能力、获取权威证书。

我身边的老师们，从“闭门造车”到360度全方位接轨岗位，形成了“学岗位、爱岗位、考岗证”的局面，创新并实践“行企校共生、课证岗融通”人才培养模式，构建“岗课赛证”课程体系，打造华为认证课程团队，建设课岗对接教学资源，夯实校企融合实训基地。获得顶级证书的老师充满自信地把岗位“搬上”课堂，编写立体化教材，践行线上线下混合式教学改革，培养大批优秀学子。看着自信走向企业岗位、实现高质量就业的学生，我们的自豪感油然而生。

在职业教育的征途上，我们有幸和学生一起成长。我们的专业获评国家级双高专业群，获得大批国家级、省级专业品牌立项，在大赛、认证、就业、社会美誉度等方面取得显著成效。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。我和团队将继续不断努力，为职业教育发展贡献智慧和力量。

（本报记者严圣禾采访整理）

(责编：申佳平、陈键)