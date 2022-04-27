神舟十三号载人飞船返回舱在京完成开舱
2022年04月27日09:33 | 来源：光明日报
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原标题：神舟十三号载人飞船返回舱在京完成开舱
26日下午，神舟十三号载人飞船返回舱在京完成开舱。云南省政府、宁夏回族自治区政府、陕西榆林市政府、中国农业大学、北京林业大学、北京市农林科学院、中农发种业集团股份有限公司、航天育种产业创新联盟等单位搭载的作物种子，中央广播电视总台搭载的由神舟十三号航天员在轨拍摄生成的8K高清影像存储卡，中国邮政集团有限公司北京市分公司搭载的纪念邮品，航天科技集团有限公司五院搭载的香港青少年绘画作品等顺利出舱。
载人航天工程立项实施至今，始终高度重视服务国计民生、提升综合效益。自神舟一号飞行任务开始，在历次任务中都搭载了具有科研价值或社会效益的公益项目，在带动科学研究、农业发展、产业升级和精准扶贫等方面发挥了积极作用。
(责编：申佳平、陈键)
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