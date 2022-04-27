任爽

原标题：吉林省确保复工复产期间能源稳定供应

从吉林省26日召开的疫情防控工作新闻发布会上获悉，本轮疫情发生以来，吉林省能源局多措并举，保障电网安全运行，内增外引，保障天然气稳定供应，全力保障了疫情期间能源供应。接下来，吉林省能源局还将重点围绕全省复工复产期间能源保供持续加大工作力度，切实做好保障。

吉林省能源局副局长刘学锋在会上表示，在保障电力供应方面，吉林省能源局组织电力企业加强电网调度运行、设备维护、故障抢修等关键人员闭环管理，严格执行防疫消杀、防疫检测、备班隔离等管控措施，提前做好缺员应对方案，同时组织电力企业开展复工复产线路设备特巡，并按轻重缓急制定消缺计划。对疫情期间搁置的办电工单，电力企业以“零见面”安全沟通方式，“一单一案”制定报装接电工作方案，明确责任人和各环节完成时限。

目前，吉林省能源局已主动对接全省春季678个5000万元以上大项目用电需求，配置专属客户经理，开辟办电绿色通道，落实“最简流程、最优方案、最快速度”机制，保障重大项目第一时间用电，组织电网公司按照“一户一案”原则，完善一汽、医疗物资等重点企业保电方案。

吉林省能源局还组织电网公司制定了春耕春灌供电设备专项整治方案，编制了应急供电保障方案。春耕春灌期间，对抽水灌溉客户采取欠费不停电和“先换表、后校验”等措施，保障客户连续稳定用电。

刘学锋表示，随着吉林省有序恢复正常生产生活秩序，天然气需求也将有所增长，吉林省能源局将通过内增外引保障气源稳定，并密切关注全省用气情况，加强预测预警和信息沟通，保持与供气企业紧密衔接，确保天然气稳定供应。

(责编：申佳平、陈键)