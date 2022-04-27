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“雪龙”顺利返航！中国第38次南极科学考察圆满完成

2022年04月27日09:35 | 来源：人民网
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图片来源：自然资源部官网

人民网北京4月27日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，执行科学考察任务的“雪龙”船于4月26日返回上海国内基地码头，标志着中国第38次南极科学考察圆满完成。

据介绍，中国第38次南极科学考察由“雪龙”船和“雪龙2”船共同执行考察任务，“雪龙2”船于2022年4月20日返回上海国内基地码头，行程3.1万余海里，“雪龙”船行程3.3万余海里。

中国第38次南极考察队于2021年11月5日出发，历时174天，顺利完成南极长城站、中山站物资补给和人员轮换任务，开展了站基多学科和近岸海洋业务化观测，对南大洋生态系统进行了调查，积极开展考察物资补给国际合作，取得了多项科研成果。

(责编：杨曦、高雷)

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