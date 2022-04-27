人民网北京4月27日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，国务院物流保通保畅工作领导小组办公室印发通知（以下简称《通知》），部署规范实施货运车辆司乘人员“白名单”管理工作，深入贯彻落实党中央、国务院关于保障物流畅通促进产业链供应链稳定的决策部署，切实优化疫情防控举措，全力保障物流畅通。

《通知》要求，已启用《重点物资运输车辆通行证》制度的各省级物流保通保畅工作领导小组，要指导辖区内地市级领导小组，对保障重点产业链供应链企业物资运输的货运车辆司乘人员，在穿行中高风险区域过程中实现闭环管理的基础上，建立“白名单”制度。符合要求的，有关技术支持单位取消相关司乘人员通信行程卡中的星号。

《通知》规定，全域封闭城市内设立应急物资中转接驳站的地方，要严格落实国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组相关要求，对往返于地市级及以上政府设立的、位于低风险区，但所在市域有中高风险区、服务于疫情防控的应急物资中转接驳站货运车辆司乘人员实行“白名单”管理。符合规定的，有关技术支持单位取消相关司乘人员通信行程卡中的星号。

《通知》明确，各省级领导小组要积极协调并配合本省份应对新冠肺炎疫情联防联控机制（领导小组、指挥部），在辖区内高速公路服务区、物流园区、防疫检查点等货车司机较为集中的区域，指导建立货车司机健康码申诉绿色通道，符合要求的立即解除赋码、弹窗等异常状态。

《通知》强调，各地要严格审核货运车辆司乘人员“白名单”信息，确保信息完整、准确；督促道路货运经营者及司乘人员配合防疫检查；对于弄虚作假提交货运车辆司乘人员“白名单”信息，通过更换手机等借用套用他人行程码、健康码，伪造核酸检测证明，或者采取其他方式隐瞒行程、活动轨迹的，一经发现依法依规严肃处理；相关技术支持单位要加强信息共享，充分运用技术手段对相关货运车辆司乘人员“白名单”信息进行抽样核验。

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