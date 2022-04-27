人民网北京4月27日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，1—3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额19555.7亿元，同比增长8.5%。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，今年以来，面对复杂严峻的国内外环境，各地区各部门坚持稳字当头、稳中求进，扎实做好助企纾困、支持实体经济发展各项工作，工业经济实现平稳开局，企业利润保持增长。

朱虹分析，一季度工业企业效益状况主要呈现以下特点：

一是工业企业利润实现平稳增长。一季度，全国规模以上工业企业利润同比增长8.5%，继续保持平稳增长态势。从三大门类看，采矿业利润增长1.48倍，制造业下降2.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业下降30.3%。

二是采矿业有力拉动工业企业利润增长。能源保供措施有效推进，煤炭等能源产品生产较快增长，叠加国际地缘政治冲突等因素导致大宗商品价格大幅上涨，共同带动相关行业利润快速增加。一季度，采矿业利润同比增长1.48倍，延续了去年以来的高增长态势，增速较1—2月份加快15.8个百分点。其中，煤炭采选业、石油天然气开采业3月份PPI同比涨幅分别扩大至53.9%、47.4%，带动一季度行业利润分别增长1.89倍、1.51倍，两个行业合计拉动一季度规模以上工业企业利润增长12.1个百分点。

三是高技术制造业促进工业企业利润增长。一季度，高技术制造业利润同比增长3.8%，较1—2月份有所改善。其中，电子及通信设备制造业利润由1—2月份下降转为增长11.1%；医药制造业利润因基数较高同比下降8.9%，但降幅较1—2月份收窄8.7个百分点，其中3月份利润同比增长12.0%。两个行业合计拉动一季度、3月份规模以上工业企业利润增速较1—2月份分别加快1.6和4.2个百分点。

四是部分装备和消费品制造行业利润有所改善。一季度，部分装备制造行业受新能源汽车相关产业产能释放、医疗设备需求增多等因素推动，利润增速有所加快。电气机械行业利润增长10.4%，增速较1—2月份加快4.7个百分点；专用设备行业利润增长4.8%，增速加快0.8个百分点。部分消费品行业利润增长有所好转。纺织、食品制造、烟草行业利润分别增长14.0%、13.3%、9.4%，继续保持较快增长；农副食品加工业利润降幅较1—2月份收窄6.5个百分点。

五是单位费用下降。随着减税降费、助企纾困政策持续显效发力，一季度规模以上工业企业每百元营业收入中的费用同比减少0.54元，较1—2月份减少0.18元。企业营业收入利润率为6.25%，较1—2月份提高0.28个百分点。

“总体来看，一季度减税降费、助企纾困多措并举，工业企业利润保持平稳增长。”朱虹指出，但也要看到，外部输入性通胀压力加大，新冠肺炎疫情多点散发，给工业经济平稳发展带来诸多挑战，企业生产经营困难增多。一季度，规模以上工业企业利润增速比上年四季度回落3.8个百分点，并且不同行业、不同类型企业间利润分化明显；工业企业营业收入增长放缓，工业产销衔接水平下降，企业库存高位运行，中小企业成本压力仍然较大。

朱虹强调，下阶段，要深入贯彻党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头，统筹疫情防控和经济社会发展，落实落细支持实体经济稳定发展的各项政策措施，持续做好保供稳价工作，保障物流畅通，着力稳定产业链供应链，激发市场主体活力，为工业经济持续健康运行创造更多有利条件。

资料来源：国家统计局官网

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