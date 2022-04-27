节能增效、绿色降碳服务行动方案》在京发布。人民网记者 许维娜摄

人民网北京4月27日电 （记者许维娜）节约能源、提高能效是促进减排降碳、绿色发展的根本性举措，对完成“十四五”能耗控制目标任务、实现碳达峰碳中和目标具有基础性和关键性作用。

为持续做好“十四五”时期的节能降碳工作，国家节能中心谋划组织开展“节能增效、绿色降碳服务行动”（以下简称“服务行动”），供切实开展服务行动的有关方面借鉴参考，并在调查研究、总结经验等基础上，制定了《节能增效、绿色降碳服务行动方案》（以下简称《行动方案》）。

27日上午，国家节能中心就《行动方案》召开政策解读发布会。会上，国家节能中心副主任史作廷对《行动方案》的编制背景、编制过程、主要依据、总体考虑、主要内容、组织形式等进行了说明。

史作廷表示，节约能源、提高能效作为促进减排降碳、推动绿色发展的基础性和关键性举措，是推动产业和能源结构调整，保障能源安全的重要手段，在实现碳达峰碳中和目标过程中能够发挥突出作用。

随着我国节能服务市场需求不断增长，服务供给不足、质量不高等问题还比较突出，特别是缺乏整体、系统和先进适用的节能技术服务，难以满足当前各方面绿色高质量发展的需求。

对此，史作廷表示，围绕国家和地方节能降碳、绿色发展要求，以市场需求为导向，广泛开展专业化、规范化和综合性服务行动具有以下三方面现实意义：一是有利于发挥节能增效在绿色降碳中的基础性作用；二是有利于抓住能效提升这个“牛鼻子”发挥关键性作用；三是有利于从供给端解决节能服务不充分问题。

《行动方案》以重点用能行业领域和年综合能耗1万吨标准煤及以上的重点用能单位作为服务的重点。

史作廷解释说，主要原因是重点用能行业领域和重点用能单位对完成能耗控制目标任务和实现碳达峰碳中和目标影响重大；我国重点用能单位能耗约占全国能耗总量的60%以上，具有巨大的节能降碳潜力空间，做好用能单位的节能降碳工作是实现产业绿色转型发展的基础。

此外，记者在会上了解到，开展服务行动还有一个重要任务，就是希望通过市场化服务模式的探索，推进节能服务从单一环节、短时效向整体性、系统性的综合服务延伸拓展，促进当前节能服务更加适应市场需求，创造出可复制、可推广的市场服务模式。

目前，国家节能中心在内蒙古、陕西、辽宁、新疆等地先期开展了服务行动实践，组织开展重点用能企业单位节能诊断评估、协助节能主管部门先期用能预算管理、编制整体用能解决方案和“十四五”节能降碳规划、推动完善节能降碳相关制度和机构建设，为地方节能降碳工作奠定了坚实基础。

会上，部分地区单位就节能降碳服务行动开展情况进行了汇报，比如，包头市发展和改革委员会介绍了地方开展服务行动的实践经验以及取得成效；天津市节能中心、重庆市节能技术服务中心介绍了在地方开展相关活动情况；中国石油和化学工业联合会、冶金工业规划研究院代表行业机构介绍了近年开展节能降碳服务相关情况等等。

国家节能中心表示，下一步将立足于实践基础、现实条件和履职尽责要求，围绕节能服务产业发展过程中遇到的问题，依据法规和政策，联合地方节能中心、行业协会等专业机构单位，充分发挥各类专业机构的优势力量，调动社会各方面参与的积极性更广泛、持续地开展服务行动，努力打造专业化、有权威和影响力的品牌服务，推动节能降碳取得成效。希望各有关方面积极开展服务行动，为实现碳达峰碳中和等目标做出应有的贡献。

(责编：郭思邈、高雷)