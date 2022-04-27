人民网记者 车柯蒙

今年以来，按照党中央、国务院决策部署，税务部门坚持“精细服务、直达快享、科技防范、狠打骗退、快准稳好”的工作要求，采取一系列切实有效措施，全力确保新的组合式税费支持政策特别是大规模留抵退税落实落细，同时严密防范、严肃查处骗取增值税留抵退税违法行为。

财税专家普遍认为，组合式税费支持政策加速落地，为市场主体提供了“真金白银”，对激发市场主体活力、稳定宏观经济大盘意义重大。税务部门持续加大防范和打击骗取留抵退税力度，主要目的是为了让退税资金可以精准直达符合享受条件的守法经营企业，推动大规模增值税留抵退税政策落实落细、落准落稳。

助企纾困 组合式税费支持政策叠加发力

今年实施新的组合式税费支持政策涵盖退税、减税、缓税和降费缓费等多种类型。今年截至4月20日，累计已为企业减轻税费负担和增加现金流1万亿元以上。主要包括三个部分：一是4月1日-20日，留抵退税到企业账户金额已达4552亿元，加上一季度继续实施老的留抵退税政策退税1233亿元，今年1月1日-4月20日累计办理留抵退税5785亿元。二是一季度全国新增减税降费1980亿元。三是一季度继续实施的制造业中小微企业缓缴税费3335亿元。这些红利为企业特别是小微企业及个体工商户纾困解难、提振市场主体信心发挥了积极作用。

“靠前发力是当前实施宏观政策的突出特点。”广东财经大学教授姚凤民认为，今年税费支持政策规模大、落实效率高，在短短不到4个月的时间内，已有超过1万亿元的资金“活水”直达企业，对于急需资金支持的企业，能够起到帮一把、渡难关、扶一程的作用，助力企业在生产经营中轻装上阵。

“增值税留抵退税对我们企业来说是真正意义上的雪中送炭。”从提交退税申请到43.85万元退税资金到账，内蒙古通辽市飓力恒实业有限公司法人黄晓平心中一块石头落了地。受疫情以及原材料涨价等因素影响，该企业资金严重短缺，所辖科尔沁区税务局深入企业现场辅导财务人员提起退税申请，让“真金白银”精准直达企业账户。“这笔退税资金不仅保障了企业订单供应生产，还维系了企业正常运转，帮助我们解决了燃眉之急。”黄晓平说。

“深切感受到政府一直大力扶持中小微企业发展。”河南汇源富民果业优先公司财务负责人黎彩红表示，“去年四季度，我们就享受了16万元的缓税，今年缓税政策继续延长，加上留抵退税款到账、顶格享受小微企业‘六税两费’减免政策，预计能增加现金流80多万元。”企业享受了国家的好政策，也为乡村振兴添一份力。该企业收购了周边果农原料水果2500余吨，既帮助周边农户解决了销路问题，又为受疫情影响无法外出务工的村民提供了就业岗位。

专家表示，各项税费支持政策又好又快又准惠及市场主体，企业的生存、发展能力和信心得到明显增强，成为顶住经济下行压力、促进经济平稳健康运行的关键之举。

攻坚克难 推动增值税留抵退税政策直达快享

财税专家认为，大规模留抵退税政策，涵盖大中小微四类企业，牵涉总局、省局、市局、县局和税务分局五个层级，资金体量大、覆盖主体多、工作链条长，复杂性艰巨性和政策落实难度前所未有。

吉林财经大学税务学院院长张巍说，留抵退税政策落实时间紧、任务重，税务部门第一时间建机制、优服务、提质效、抓落地，展现出非常强的执行力、落实力，让留抵退税的“真金白银”能够尽快落到企业口袋，成为市场主体的“及时雨”、经济发展的“助推器”。

据了解，从3月21日国务院常务会议确定留抵退税政策安排，到4月1日正式实施，10天时间内，各级税务机关挂图作战，倒排工期，对内加班加点完成核心征管、电子税务局等系统升级，并抓紧开展“一竿子到底”视频培训，确保税务人懂政策、会办理。对外开展精细化辅导、精准式推送，4月1日前开展全覆盖宣传辅导，依托全国统一宣传辅导标签体系向纳税人精准推送政策，确保纳税人知政策、快享受。

疫情给留抵退税政策实施带来了更大考验。各级税务机关迎难而上，战疫情、保退税，千方百计把退税红利送到企业手中。在疫情防控形势最为严峻的上海，市区两级税务局领导班子靠前指挥，带领值守干部24小时驻守在全市各个办公点，全力保障留抵退税各项工作平稳有序。吉林省税务局面对突发疫情，积极采用云宣传、云辅导、云办理等“非接触式”服务，做到疫情防控“不见面”，退税红利“不延误”。

税务总局有关负责人指出，大规模留抵退税政策实施已进入攻坚决战期，各级税务机关将继续在促进政策精准直达快享上下功夫，深入落实“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动2.0版”推出的121条便民办税缴费措施，并适时再推出新的服务举措。进一步优化电子税务局功能，“五一”假期提供退税办理服务。加强宣传辅导，将全国第31个税收宣传月延长至5月底，着力宣传大规模留抵退税政策，有针对性地开展解读辅导。

科技防范 狠打严惩骗取留抵退税行为

近期，税务总局以及四川、大连、青岛、福建、安徽、山东等地税务部门相继曝光多起骗取留抵退税案件，保持对骗取留抵退税违法行为“露头就打”的高压态势。4月27日，税务总局又公开曝光2起骗取留抵退税案件、1起骗取税费优惠案件、1起“黑中介”协助虚开发票案件，常态化打击涉税违法犯罪行为，持续优化税收营商环境。

“对于不符合条件只为骗取税费优惠进行‘假申报’的企业，税务部门一贯的态度是依法严厉打击，这是十分必要的。”北京大学法学院教授、中国法学会财税法学研究会会长刘剑文认为，只有对那些骗取税费优惠的不法分子以及从中出谋划策的“黑中介”狠打严惩，才能确保符合条件的守法纳税人快享尽享税费红利。

刘剑文认为，从近期税务部门密集曝光骗取退税案件来看，税务部门采取“技防+人防”的方式，依托税收大数据，将风险防控嵌入留抵退税办理全流程，有效确保了疑点发现快、风险防得住、管理跟得上。

“今年大规模留抵退税对税务部门工作提出了很高要求，一方面要快速把市场主体期盼的‘及时雨’落到位，另一方面要精准把不法分子动起的‘歪心思’防到位。”江西财经大学副校长李春根认为，税务部门深入推进以“信用＋风险”为基础的新型动态监管机制，对恶意骗税行为早发现、严查处，以精准监管推动了增值税留抵退税政策的精准落地。

中央财经大学财政税务学院院长白彦锋指出，税务部门此次对恶意骗取留抵退税企业的打击力度可谓空前，不仅要查涉案企业今年的税收情况，还要查近3年税收缴纳情况；不仅要查增值税留抵退税，还要查其他各项税费；不仅要追缴税款、从严处罚，还要按规定把纳税信用等级直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施；不仅要查骗税企业本身，还要延伸检查其上下游企业，以掐灭团伙作案的念头；不仅要给予行政处罚，涉嫌犯罪的，还要移交司法机关追究刑事责任，相信这样的打击力度将对不法分子形成强大的震慑。

(责编：郭思邈、高雷)