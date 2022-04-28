本报记者 汪志球

春风拂过，贵州大地染上一层新绿。

贵州省遵义市凤冈县土溪镇田间地头机器轰鸣，村民刘从猛正忙着翻耕，为今年的高粱种植做准备。“现在育苗、化肥都准备齐了，就等着移苗。” 刘从猛说，“今年家里近30亩山坡荒地都准备种上高粱。”

刘从猛口中的“高粱”是贵州本地特有的红缨子糯高粱，淀粉足、耐蒸煮，是酿酒的好原料，不少公司抢着要。他所在的龙台社区，2019年开始推广高粱种植，种植面积从不足1000亩，到今年预计突破1万亩。

“高粱种子是公司免费送的，收购有公司的保底价，不愁销路。”刘从猛介绍，今年本地的酿酒公司和他签了合同，按保底价6.6元每公斤收购，并提供种子和技术，高粱成熟后，若市场价高于保底价，则按市场价收购。

以遵义为主产地，贵州发力种植红缨子糯高粱。高粱作为酱酒生产和酿造的主要原料，已成为贵州现代农业的重要支撑、农民增收的重要保障。2021年，贵州省实现白酒产量34.8万千升，比上年增长30.5%左右，规模以上酒、饮料和精制茶制造业增加值增长达40.7%，实现较快增长。

今年1月，国务院印发《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》指出，发挥赤水河领域酱香型白酒原产地和主产区优势，建设全国重要的白酒生产基地，要做优做精特色优势农产品，加快现代种业、特色优势杂粮、优质稻推广。

贵州抢抓机遇，优化调整白酒产业布局，培育骨干龙头企业，发展相关配套产业，打造产业集群。

吴会作在浙江务工多年，如今回乡种起高粱。“高粱全身是宝，剥籽的高粱穗可以做扫帚卖，秸秆可以卖给饲料厂制牛饲料，都成一条产业链了。”吴会作笑言，如今自家已经搞起了养殖业，再干上种植业，收入一点不比在外打工差，还能照顾老人、小孩，“端稳了‘农业饭碗’，家门口就能致富。”

乘势而为，茅台、贵州珍酒等重要酱酒企业着力打造和扩大高粱种植基地。“红缨子糯高粱是我们酿造酱香型白酒的基础，也是我们最重视的产业链源头。”贵州珍酒酿酒有限公司董事长吴向东说，2021年，公司在遵义市发展13万亩红缨子糯高粱基地，今年将突破20万亩。公司还将加强对农户的指导和培训，提升优质农产品品牌价值，带动村民增收致富，助力乡村振兴。

《 人民日报 》（ 2022年04月28日 10 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)