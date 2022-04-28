本报北京4月27日电 （记者刘志强）记者从交通运输部了解到：今年一季度，交通运输经济运行总体实现平稳开局，完成交通固定资产投资6360亿元，同比增长9.8%，增速较去年四季度加快1个百分点。

今年以来，各地区各部门适度超前开展交通基础设施投资，积极推进重大项目，交通投资规模保持高位运行。

公路方面，广东深中通道、北京东六环改造工程、四川沿江高速、江苏常泰过江通道、新疆乌尉高速等相关区域重大战略项目加快推进，乌玛高速宁夏惠农至石嘴山段等一批重点项目开工建设，新疆精河至阿拉山口高速公路等一批国高项目建成通车。

水运方面，引江济淮航运工程、京杭运河浙江段三级航道整治工程等重点项目有序推进，天津港北航道及相关水域疏浚提升工程等一批重点项目开工。

综合交通枢纽方面，湖南长沙黄花机场综合客运枢纽全面开工，海口新海港综合交通枢纽工程进度超过70%，湖北鄂州国际物流核心枢纽主体工程接近完成，杭州亚运会重要交通配套工程杭州西综合客运枢纽主体结构施工基本完成。

《 人民日报 》（ 2022年04月28日 10 版）

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