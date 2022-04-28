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酒店推出“网课房” 专家建议家长谨慎消费

2022年04月28日08:58 | 来源：科技日报
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　　“把娃交给我们，您放心上班去”“网速飞快、还管三餐”“居家办公家里不再‘鸡飞狗跳’”……近日，广东多家酒店推出“网课房”，提供“督促学习”的服务。这样的“网课房”有没有消费风险？记者对此展开了调查。

　　线下停课期间“网课房”兴起

　　“网速快、能打印、环境好”“一人一房间”“孩子一日三餐不用愁”“日托不到200元”……此前，佛山一家酒店在当地中小学线下教学停课后推出“网课房”。据悉，“网课套餐”分为“日托套餐”“全天套餐”“一周套餐”，定价分别为198元、350元、1388元，日托套餐提供单日8:00—18:00的服务，全天套餐提供8:00—次日12:00的服务。

　　广州部分高档酒店也提供网课连住套餐，平均价格在200元/天—1000元/天不等，并提供免费洗衣、定制三餐、文具礼包、电视投屏等“增值”服务。

　　“现在早教班、兴趣班一节课都不止两百元了，这还一人一间房管三餐饭，我们做父母的白天都上班，把孩子放在这边做做作业休息一下也无妨。”佛山一名12岁孩子的家长告诉记者，他在网上看到宣传后和几位好友一同报名了。

　　记者调查发现，不少酒店推出的“网课房”在宣传时还附带了“带娃服务”。佛山某酒店就明确表示，客房管家会配合家长督促孩子学习、定时拍照汇报孩子的学习状况，市场部工作人员还会带领孩子做健身操等。

　　但有一些酒店则淡化了“带娃服务”。广州一家老牌五星级酒店客服人员说，“网课房”其实与普通的房间没什么区别，只是在特殊时期提供一些个性化服务，“我们五星级酒店的服务比较好，如果客人需要我们督促孩子写作业，可以适当帮帮忙。”广州某湖畔酒店相关负责人也强调不提供课程辅导的服务，“如果孩子布置了作业，我们只负责督促完成，不做辅导。”

　　餐饮、陪护、安全方面要重点关注

　　专家表示，“网课房”“带娃套餐”的出现，一方面有利于酒店缓解疫情期间的经营压力；但另一方面，推出“网课房”服务的酒店在硬件设备投入、人员培训上是否满足消费者所期望的教育托管需求，是否符合防疫安全标准都值得探讨。

　　广州大学法学院教授欧卫安表示，因涉及校外托管服务，“网课房”是否因超出酒店经营范围而需要取得校外托管机构资格、看护人员资质等问题，应根据各地有关部门的要求进一步做出监管。

　　深圳市消费纠纷评审专家、北京市东元（深圳）律师事务所律师邓永提醒，对于购买“网课房”服务的家长，应尽量选择规模大、口碑好、经营状况良好的酒店，并通过电话等方式与孩子多沟通，充分了解孩子学习、生活、健康、安全状况，建议为孩子购买意外伤害等保险，保障孩子人身安全。

　　欧卫安提醒，家长在与酒店签订相关服务合同时，要重点关注餐饮、陪护、人身安全等方面约定，尽可能减少相关纠纷。此外，这类服务可能存在预付式消费，也可能因有关部门的监管而受到限制甚至终止，家长应警惕这类风险，谨慎消费。

(责编：王震、陈键)

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