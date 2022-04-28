人民网北京4月28日电 （记者任妍）记者从北京市知识产权局获悉，4月27日，在2022年全国知识产权宣传周之际，北京市知识产权信息公共服务推进大会在北京召开。会上发布了《北京市知识产权信息公共服务体系建设行动方案（2022-2024年）》（以下简称《行动方案》）。

据北京市知识产权局副局长、一级巡视员李钟介绍，《行动方案》按照《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》关于建设便民利民的知识产权公共服务体系的决策部署，以及北京优化营商环境5.0版改革关于提升知识产权公共服务便利度和可及性的相关要求制订，以完善知识产权信息公共服务基础建设、提升知识产权信息公共服务效能为工作主线，从夯实知识产权信息公共服务基础、丰富知识产权信息公共服务产品和供给、提升知识产权信息服务能力和水平、营造优良知识产权信息服务环境等四个方面提出12项重点工作举措和41个具体工作着力点。

李钟表示，通过《行动方案》的推进落实，到2024年，北京市知识产权公共信息服务平台年访问量近200万次，高校知识产权信息服务中心和北京市知识产权信息服务网点达80家，围绕北京“两区”建设及重点产业的多层次知识产权信息服务产品体系初步建成，形成服务基础更加完善、服务内容更加丰富、服务供给更加便利、服务环境更加优化的知识产权信息公共服务体系，创新主体和社会公众的知识产权信息服务需求得到充分满足，知识产权信息公共服务满意度进一步提升。

会上，10所高校获得知识产权信息服务共建单位授牌。高校是关键核心技术领域的重要创新力量，利用知识产权信息服务创新发展尤为重要。为了充分发挥北京作为全国高校资源最集中城市的突出优势，北京市知识产权局与清华大学、北京大学、中国农业大学、北京理工大学、中国石油大学（北京）等10所高校开展知识产权信息服务共建项目，强化高校知识产权通识教育，增强学生知识产权素养，促进青年人才及创新成果与社会对接，为首都高质量发展贡献创新力量。

国家知识产权局公共服务司副司长刘毅指出，下一步，北京市知识产权局将进一步加强与相关部门的协同合作，以知识产权信息公共服务为抓手优化营商环境，切实推动《行动方案》的各项重点任务落到实处，取得实效，有力支撑北京知识产权强国示范城市和国际科技创新中心建设。

据悉，该大会由国家知识产权局指导，北京市知识产权局主办，中关村知识产权促进中心承办。10所知识产权信息服务共建高校、35家北京市知识产权信息公共服务网点等有关单位代表参会。

(责编：孙红丽、高雷)