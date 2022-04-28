原标题：交通银行公布40条举措 全力支持疫情防控和经济社会发展

近日，交通银行根据人行、外汇局有关通知精神及相关监管要求，研究制定《关于全力做好金融支持疫情防控和经济社会发展的意见》，推出40条举措全力做好金融支持疫情防控和经济社会发展。

《意见》从做好各项常态化应急保障工作、推动金融支持实体经济发展、支持普惠金融和乡村振兴发展、扶持受疫情影响的零售客户、促进外贸出口平稳发展、加强科技赋能、做好政策支撑、加强党的领导八个方面提出40条支持措施，通过建立应急保障机制、绿色审批及放款通道等支持机制，聚焦支持医疗、民生、物资生产及运输、能源保供、批发零售等重点行业、客群，提供延期还本付息、减费让利等政策和手机银行、云上交行等线上渠道，提升金融服务的温度、广度和深度，全面做好金融支持疫情防控和经济发展各项工作。

在推动金融支持实体经济发展方面，交行表示，将重点加大信贷支持力度，对疫情防控、医药医疗、民生保障、物资生产等重点领域提供针对性融资服务，开辟绿色审批及放款通道，做好贷款展期及还款安排调整。进一步做优产业链供应链融资服务，助力链属企业降低融资成本。支持民营企业健康发展，切实落实“两个毫不动摇”，对国有企业和民营企业一视同仁。积极满足交通物流行业企业融资需求，加大对国家物流枢纽等综合化、高层级建设项目、国家重点储备体系补短板项目及冷链物流等专业领域的支持力度；对承担疫情防控和应急运输任务较重的企业开辟“绿色通道”，用好用足民航应急贷等工具。加大对实体经济重点领域多元化融资支持，主动对接惠民生、补短板项目及新基建项目建设专项债，支持疫情防控相关领域、疫情较重地区企业和金融机构债券发行。

在精准发力支持普惠金融方面，交行明确加大对线下零售、住宿、餐饮等受疫情影响较大的小微企业纾困支持力度，通过优化线上信用产品，运用大数据技术为小微企业及小微商户增信提额。以应收账款质押、快易付、经销商快贷等产品为商务、文化旅游、交通运输等行业上下游小微企业提供融资支持。同时，适度放宽对个体经营者的信贷支持条件，对无需申领营业执照的个体经营者，如出租车司机、网店店主、货车司机等灵活就业主体，可比照个体工商户和小微企业主，发放经营性贷款。保障对小微企业信贷支持的稳定性，无缝对接客户临期融资需求。同时，加大对疫情保供稳供及春耕备耕、三夏、秋冬种等关键农时的金融支持力度。

针对受疫情影响的零售客户，交行提出对处于受疫情影响地区且还款能力暂时下降的房贷、消费贷款等客户持续开展纾困。对于收入下降的客户，可适当通过调整还款间隔、变更还款方式、延长贷款期限等措施，减轻其还款压力。积极给予交通运输、货运物流等行业客户纾困支持，灵活调整货车司机、快递人员等住房按揭贷款、消费贷款的还款计划。

同时，加强对新市民群体的金融服务。针对新市民创业、就业、住房、教育、医疗、养老等相关“金融+非金融”服务需求，加强产品和服务创新。优化便利流动就业人员的账户服务，对代发工资卡、社保卡、乡村振兴卡等，给予开卡手续费、年费、同城和异地跨行自助设备取现手续费、短信服务费等优惠。对建筑工人、快递骑手、网约车司机等提供意外保障类产品。用好创业担保贷款政策，加强对新市民创业及吸纳新市民就业较多小微企业的信贷支持。

对市场所关注的促进外贸出口平稳方面，交行表示，将进一步推进贸易投资便利化政策落地，将更多企业、尤其是中小外贸企业纳入贸易外汇收支便利化政策范围。依托境内外、离在岸一体化经营，加强企业跨境融资支持力度。运用境内外两个市场、两种资源，帮助企业拓宽融资渠道。用好Easy系列国际业务线上产品批量办理、影像实时传输、欺诈风险提示等功能，支持企业疫情期间远程、无接触办理业务。及时响应外贸企业等市场主体汇率避险需求，提供合理外汇避险产品。加强对小微外贸企业的金融服务，通过贸易融资、贷款、信保等业务满足小微外贸企业差异化融资需求，促进中小微企业外汇套保业务降本增效。

此外，交行还表示将通过科技赋能，全力提升线上金融服务质效。通过手机银行、云上交行、95559等线上渠道，确保疫情期间金融服务不间断。手机银行推出“金融惠民 携手抗疫”主题抗疫服务专区，为客户提供疫情相关的金融功能、挂号问诊、抗疫保险和资讯等。提供线上化无接触消费信贷服务和利率优惠，支持房贷远程受理，提供无接触房贷服务。为外汇市场提供不间断双边报价和优质流动性，助力人民币外汇市场平稳运行。发挥集团全球网络优势，为境外投资者跨境债券投资提供便利，吸引境外投资者投资中国债券市场，促进交易规模持续稳定增长。

交通银行相关负责人表示，下一步，将持续倾斜资源，全力做好政策支撑，切实统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。

(责编：曹淼、李源)