4月27日下午，住房和城乡建设部举办的首届“发现·最美环卫人”随手拍活动在北京正式启动。住房和城乡建设部副部长姜万荣出席启动仪式并宣布活动正式开始。部城市建设司、办公厅、机关党委，以及建筑杂志社、中国建筑出版传媒有限公司、中国建设报社、部信息中心、中国城市环境卫生协会负责同志参加了启动仪式。

一直以来，广大环卫战线职工大力弘扬“宁愿一人脏，换来万家净”的时传祥精神，兢兢业业、任劳任怨，为改善城市人居环境，保障城市平稳运行，服务重大赛事活动，做出了突出贡献。特别是在新冠肺炎疫情防控工作中，环卫战线职工不畏艰险，始终奋战在抗疫一线，发挥了重要作用，谱写了新时代的多彩华章。

据悉，本次“发现·最美环卫人”随手拍活动自2022年5月1日开始，至5月30日结束，将面向全社会征集评选原创短视频、图片，发现记录环卫人在工作岗位上的感人瞬间和劳动风采，展现新时代环卫人的精神面貌。社会各界可通过“建筑杂志社”官方微信公众号、微博号、学习强国号、抖音号，中国城市环境卫生协会官方微信公众号、官方网站、抖音号，了解活动要求，积极参加活动。（王仁宏）

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