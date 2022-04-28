人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

首届“发现·最美环卫人”随手拍活动启动

2022年04月28日09:56 | 来源：人民网
小字号

4月27日下午，住房和城乡建设部举办的首届“发现·最美环卫人”随手拍活动在北京正式启动。住房和城乡建设部副部长姜万荣出席启动仪式并宣布活动正式开始。部城市建设司、办公厅、机关党委，以及建筑杂志社、中国建筑出版传媒有限公司、中国建设报社、部信息中心、中国城市环境卫生协会负责同志参加了启动仪式。

一直以来，广大环卫战线职工大力弘扬“宁愿一人脏，换来万家净”的时传祥精神，兢兢业业、任劳任怨，为改善城市人居环境，保障城市平稳运行，服务重大赛事活动，做出了突出贡献。特别是在新冠肺炎疫情防控工作中，环卫战线职工不畏艰险，始终奋战在抗疫一线，发挥了重要作用，谱写了新时代的多彩华章。

据悉，本次“发现·最美环卫人”随手拍活动自2022年5月1日开始，至5月30日结束，将面向全社会征集评选原创短视频、图片，发现记录环卫人在工作岗位上的感人瞬间和劳动风采，展现新时代环卫人的精神面貌。社会各界可通过“建筑杂志社”官方微信公众号、微博号、学习强国号、抖音号，中国城市环境卫生协会官方微信公众号、官方网站、抖音号，了解活动要求，积极参加活动。（王仁宏）

(责编：王仁宏、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
《北京市知识产权信息公共服务体系建设行动方案（2022-2024年）》发布
　　人民网北京4月28日电 （记者任妍）记者从北京市知识产权局获悉，4月27日，在2022年全国知识产权宣传周之际，北京市知识产权信息公共服务推进大会在北京召开。会上发布了《北京市知识产权信息公共服务体系建设行动方案（2022-2024年）》（以下简称《行动方案》）。…
全国铁路五一小长假运输今日启动 列车绕行绕避风险地区
　　人民网北京4月28日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，2022年全国铁路五一小长假运输今日启动，自4月28日至5月5日，为期8天，预计全国铁路发送旅客3200万人，客流总体处于低位运行。铁路部门统筹疫情防控和客货运输，科学调度运力资源，优化列车开行方案，加大货运保通保畅力度，为人民群众安全有序出行和经济平稳运行提供保障。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部