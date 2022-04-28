原标题：坚持稳字当头，推动高质量发展 光大银行一季度经营实现稳步开局

2022年，光大银行坚定支持实体经济发展，加大融资供给，继续做好“六稳”“六保”工作，服务社会民生。一季度，该行业务规模实现较快增长，风险指标保持平稳，高质量发展不断推进，全行经营稳中有进。

强化使命担当，支持实体、服务民生质效提升。光大银行积极践行金融央企使命担当，通过全面实施专项信贷计划管理、差异化FTP优惠政策、强化平卡考核等激励约束措施，加强对实体经济重点领域和薄弱环节的精准支持力度，切实提升实体经济服务质效。一季度（下同），光大银行制造业贷款余额3611亿元，较年初增长10.8%，制造业中长期贷款余额1505亿元，较年初增长9.4%；普惠小微贷款余额2574亿元，较年初增长8.6%；绿色贷款余额1452亿元，较年初增长16.5%，其中，清洁能源产业贷款余额163亿元，较年初增长27.9%；涉农贷款余额4120亿元，较年初增加219亿元。

同时，光大银行坚持惠民导向，用心、用情、用力服务社会民生。光大云缴费持续保持中国领先的开放便民缴费平台优势，扩大政务缴费覆盖范围，完善无障碍关爱服务，新增接入缴费项目530项（累计接入12793项），缴费笔数5.8亿笔，同比增长24%，缴费金额1238亿元，同比增长33%；精耕代发养老金、三代社保卡、农民工专属“众匠卡”等民生服务，代发交易额同比增长10%。

资产规模较快增长，负债品种呈现多元化趋势。光大银行靠前发力，加大资产配置力度。该行总资产62472亿元，较上年末增长3452亿元，增速5.9%，突破6万亿元大关；其中，直接服务于实体经济的一般贷款、债券投资分别较年初增长1467亿元、1198亿元。该行总负债57550亿元，较上年末增长3373亿元，增速6.2%；其中，一般存款较上年末增长1682亿元，增速4.6%。同时，充分运用流动性合理充裕的市场环境，统筹补充多元化负债品种，管控整体负债成本。

营业收入结构优化，盈利水平平稳提升。光大银行营业收入中资管、代理等绿色中收同比增长13.1%；绿色中收占比8.5%，同比提升1个百分点，营收结构不断优化。但受经济下行压力和新冠肺炎疫情影响，银行业营收增速普遍放缓。面对严峻的内外部环境，光大银行主动作为、积极应对，实现营业收入387.7亿元；净利润118.4亿元，同比增长2.3%，盈利水平保持平稳增长。

风险管理体系不断完善，资产质量总体平稳。光大银行严守底线思维，加强风险管控，推进面向业务前端的风险派驻和风险嵌入制，提高风险防范的前瞻性、精准性和有效性。光大银行不良贷款率1.24%，较年初下降1BP；关注率1.84%，较年初下降2BP；逾期率1.96%，较年初下降3BP；拨备覆盖率187.52%，较年初上升0.5个百分点，保持“三降一升”的良好态势，资产质量总体平稳。

光大银行表示，将落实监管要求，坚持稳字当头、稳中求进，推进财富管理银行建设。

(责编：曹淼、李源)