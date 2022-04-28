人民网北京4月28日电 （记者乔雪峰）近日，国家邮政局召开邮政快递业保通保畅促进产业链供应链稳定电视电话会议，就邮政快递行业保通保畅工作进行了部署。记者梳理发现，我国多地邮政管理局推出一系列举措积极推动邮政快递业防疫情保畅通工作。

河南省邮政管理局作为三个保通保畅工作重点行业发言单位之一，对河南省邮政快递业保通保畅工作进行安排部署。一要加强保通保畅措施的制定与落实，制定出台邮政快递业保通保畅重点措施。二要加强邮政快递业保通保畅工作调度，严格落实日报告制度，加强与地方相关部门的沟通协调。三要加强督导检查，督导属地企业切实履行疫情防控主体责任，全面加强落实邮政快递车辆、场所、人员各项疫情防控措施。

河北省邮政管理局召开全省邮政快递业保通保畅领导小组会议。会议要求，一是细化落实方案。全省系统和行业要切实按照国务院联防联控机制、国家邮政局和省交通口岸防疫组保通保畅工作要求，坚持问题导向，结合地方实际，细化工作举措，推动出台配套政策，有力有效抓好落实，为实现“民生托底、货运畅通、产业循环”提供坚实保障。二是抓好办证工作。要坚持“安全、规范、便捷、优质”的原则，服务好邮政、快递企业线上办理《通行证》，严格做好《通行证》申请登记和使用管理工作。按照轻重缓急、注重实效、安全便利的原则核发《通行证》，严格办证程序、条件。三是保障行业畅通。要切实加强对司机的管理，切实发挥邮政快递业畅通微循环作用，允许邮政快递车辆在全省市、县、乡、村道路通行便利，保障城配、村配环节顺畅，确保行业干线畅通。要保障邮政快递末端收投安全便捷，畅通物资配送“最后一公里”“最后一百米”，提倡使用智能快件箱等开展无接触收投。四是加强调度督办。建立网络运行日报台账，每日监测行业运行数据，每日分析揽收、投递量。五是加强行业疫情防控工作。要科学精准从严从紧从实落实疫情防控要求，坚持“外防输入、内防反弹”，严格落实常态化疫情防控措施，认真细致开展疫情防控大排查工作，确保各项措施落到实处。

辽宁省邮政管理局被纳入省物流保通保畅工作领导小组。主要负责指导邮政、快递企业科学调配人力、运力资源，加强疫情防控物资储备，强化网络运行监测调度，有序推动行业正常运行。辽宁局表示，下一步，将积极发挥全省物流保通保畅工作领导小组成员作用，加大同其他成员单位沟通协调，全力确保各项保畅通政策落地实施，最大限度稳定行业正常运行。

江西省邮政管理局多措并举做好行业保通保畅工作，累计申领重点物资运输车辆通行证1809张，行业发展保持两位数的增长速度，行业畅通经济循环和保障“最后一公里”物资配送作用充分显现。一是加强组织领导，聚焦保通保畅工作。成立保通保畅工作领导小组并纳入地方物流保通保畅工作机制，积极沟通协调有关单位，出台有利政策措施。二是加强疫情防控，保障行业安全运行。严格落实《疫情防控期间邮政快递业生产操作规范建议（第七版）》《邮政快递业疫情防控与寄递服务保障工作指南》和《全省邮政快递业疫情防控规范建议》，坚持“人、物、环境同防”。组织开展行业疫情防控专项检查，累计出动检查人员2106人次，检查企业和网点942处。三是加强统筹安排，有序推进保通保畅。优化邮政快递车辆通行管理，指导邮政、快递企业根据疫情形势及时调整优化网络路由和揽投路线，有序恢复干线、支线和末端运输，第一时间宣贯重点物资运输通行证制度，指导企业成功申请办理。切实保障从业人员合法权益。鼓励和支持邮政、快递企业积极履行社会责任，承担各类防疫和民生物资运输任务。

山西省邮政管理局成立全省邮政快递业保通保畅工作专班，负责统筹协调、指挥调度全省邮政快递业保通保畅工作，着力稳态势、稳网络、稳队伍，实现“干线网络无堵点、邮件快件无积压”和“保民生物资运递畅通、保城乡商品寄递畅通”的“两无、两保”工作目标。专班提出9项主要任务，一是始终坚持人民至上。把畅通物资配送的“最后一公里”作为重中之重，努力为“民生托底、货运畅通、产业循环”发挥行业力量。二是建立健全工作机制，加强行业保通保畅统筹协调和指挥调度。三是推动运输网络畅通。配合交通运输部门落实优化邮政快递车辆通行管理，推动省内干、支线和末端运输有序恢复。四是保障骨干节点运转。建立县级以上分拨中心封停情况台账，实行销号管理。五是强化服务人员保障。协调地方政府，引导企业合理调拨人员、物资，优化调整疫情期间服务质量考核。六是优化申诉处理工作。畅通12305热线和网上申诉渠道，实行“接诉即办”，同时将企业反映的“保畅通”有关问题，纳入现阶段申诉处理工作范畴优先处理。七是关注行业动态，及时回应社会关切。八是压实企业主体责任。引导企业更好履行社会责任，体现行业担当，突出行业发展新优势。九是严格抓好疫情防控。督促从业人员落实基本健康防护措施，推动企业严格落实对邮件快件和工作场地消杀规定。

重庆市邮政管理局迅速响应，专题研究，统筹做好疫情防控和稳运行保畅通工作，切实保障寄递渠道稳定畅通。一是召开专题会议研究部署，结合实际深化部署全市保通保畅工作。二是推动建立邮政快递保障专班。积极推动邮政快业保通保畅纳入市物流保通保畅机制，保障邮政快递业平稳运行，渠道安全畅通。三是组建邮政快递应急物资配送梯队。成立主城区静态管控生活物质保供应急队伍，组建三支邮政快递应急物资配送梯队，提前做好中心城区全域静态管控时邮件快件及生活物资配送保障准备。四是建立邮政快递车辆畅通出行保障机制。积极对接市交通局、市公安局，将邮政快递干线运输车辆纳入重点物资运输通行证发放范围，全力保障邮政快递运输通道畅通有序。

广东省邮政管理局召开党组理论学习中心组学习（扩大）会议，要求全省邮政管理部门要进一步增强大局意识，坚持全国一盘棋、全省一盘棋，全力保障邮政快递服务通畅无阻，切实促进产业链供应链稳定。一是要从严从实抓好疫情防控，常态化开展邮件快件处理场所疫情防控工作检查，督促企业和从业人员严格执行《疫情防控期间邮政快递业生产操作规范建议（第七版）》等疫情防控要求。二是要建立健全保通保畅工作机制，加强统筹协调和指挥调度，及时处理企业反映的“保畅通”有关问题。三是要按照《广东省重点物资运输车辆通行证工作指引》，高效实施邮政快递运输车辆通行证制度，为邮政、快递企业快速办理通行证，畅通干线运输网络。要加强与属地防疫部门工作协同，解决城区邮政快递车辆通行问题，打通邮件快件进小区“最后一百米”。四是要引导企业积极履行社会责任，参与抗疫保供工作，提供安全稳定的防疫物资、民生物资、生产物资配送服务，满足疫情防控和群众基本生活需求。

(责编：孙红丽、高雷)