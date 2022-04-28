原标题：重组方案获股东大会高票通过 北京外企借道上市推动转型升级

4月27日，北京城乡召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《北京城乡商业（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等重组相关议案16项。这意味着北京外企（北京外企人力资源服务有限公司，英文简称“FESCO”）借道上市计划再进一步。

本次重组方案将通过资产置换、发行股份及募集资金三步完成。具体来看，北京城乡将以除保留资产外的全部资产及负债等值置换北京国管持有的北京外企股权。差额部分将以15.84元/股的价格，向北京国管、天津融衡、北创投、京国发四家发行股份购买；同时以16.80元/股的价格，向北京国管非公开发行股票募集配套资金15.97亿元，用于“FESCO数字一体化建设项目”及补充流动资金。

本次交易完成后，上市公司控制权仍归属北京国管，北京城乡主营业务将变更为综合人力资源服务，转型前景广阔的人服赛道，北京外企将通过借道北京城乡登陆资本市场，迎来发展新阶段。

人服赛道前景广阔，北京外企加速转型升级

北京外企是专业化人力资源服务机构，40多年来一直引领着国内人力资源服务行业的发展，是中国人力资源服务行业具有价值与竞争力的品牌、中国人力资源综合服务商之一。

近年来，人力资源服务行业政策暖风频出，市场规模也不断扩大，正处于快速发展期。根据人社部统计数据，自2015年至2019年，我国人力资源服务行业整体市场规模由9，680亿元增长至19，553亿元，复合增长率约为19.23%，呈现了较为快速的增长趋势。截至2021年底，全国共有各类人力资源服务机构5.9万家，从业人员103.1万人，实现年营业收入2.5万亿元。

与此同时，受疫情多点反复影响，就业形势严峻，人服行业的发展对于国家稳就业、保就业要求的重要性更为凸显。2020年8月，人社部《关于开展人力资源服务行业促就业行动的通知》，从国家层面对人服行业稳就业、促就业任务进行部署。2022年，国务院《“十四五”数字经济发展规划》又将“培育转型支撑服务生态”作为重点任务之一。人力资源服务行业通过数字化转型提速提效，是市场趋势所向，也是充分发挥人力资源服务行业在促进人才流动、拓宽人才就业形式、服务保障就业等方面重要作用的必然要求。

在此背景下，北京外企通过登陆资本市场并配套募资加码数字化建设，一方面将拓宽其融资渠道，降低融资成本，进一步优化资源配置效率；另一方面，也将加速人力资源服务转型升级，更好助力国家稳就业、保民生。

市场观点认为，我国人力资源服务业仍处渗透率快速提升期，北京外企是老牌人力资源服务综合企业，业务范围涵盖人服全业务，产品、服务、平台皆具优势，客户结构全面且优质，稳态有限集中，作为综合性龙头占天然优势。随着资本化进程加速，未来有望充分释放公司先发势能，助力其行业核心竞争力加速提升。

国资改革助力增强发展效能，业绩向好保障股东长期利益

近年来由于宏观经济、新冠疫情等多方影响，北京城乡业绩承压。在国企改革背景下，北京国管通过将北京城乡亏损且行业发展持续低迷的业务置出，置入行业前景良好、盈利能力较强的人力资源服务优质资产北京外企，将从根本上改善上市公司的经营状况，提升公司盈利能力，有效保护股东利益。

草案显示，北京外企2021年度实现营收254.18亿元，归母净利润6.15亿元。其营收稳健增长，业绩持续向好。

根据交易方案，交易后完成后，上市公司近一个年度的营业收入将从6.97亿元增至254.33亿元，归属于母公司股东净利润由﹣6354.92万元激增至6.15亿元，不考虑配套融资的基本每股收益将从-0.2006元/股提升为1.3045元/股，实现扭亏为盈。上市公司盈利能力与股东收益均将得到大幅提升，有效维护了上市公司全体股东、尤其是中小股东的利益。

据草案披露，在人力资源服务行业市场规模迅速增长以及企业追求有限资源最大化的背景下，北京外企营业收入连年增长，年复合增长率达23.11%。未来，北京外企也将通过优化服务流程与技术服务手段进行降本增效，提升利润空间，其盈利能力预计长期向好。

本次重组后，北京国管直接持股比例将由34.23%提升至49.23%，这也是北京国管改制为国有资本运营公司之后，首次主导实施的两家二级公司的重大资产重组项目。

业内人士认为，本次重组是北京国管实现国有资产有序保值增值的重要举措。作为国有资本运营公司，北京国管利用上市公司平台，优化国有资本配置，深化落实国企改革。待重组顺利完成，北京国管在政策引导、产业赋能、资源导入、信用背书、风险控制等方面的优势，也将对国资企业增强发展效能提供加持，有效推动北京外企重组后实现高质量发展，加速驶入升级快车道。（记者 李乔宇 见习记者 贺王娟）

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