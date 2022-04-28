当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料等与机器人技术深度融合。《“十四五”机器人产业发展规划》中提出，2025年我国将成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。如今，机器人正作为新兴技术的重要载体和现代产业的关键装备，引领产业数字化发展、智能化升级，不断孕育新产业新模式新业态。

近年来，服务机器人逆势增长。日常生活中越来越多的场景中可以看到服务机器人的身影，酒店用于送物的配送机器人，餐厅、咖啡馆用于送餐饮的送餐机器人，还有社区清洁等种类繁多的机器人，成为人们工作生活的得力助手。

随着人工智能、大数据、云计算、物联网等新一代信息技术的快速发展，机器人技术当前呈现出诸多新特点，促使机器人企业加紧提升产业创新能力。近日，小米生态链成员九号公司旗下机器人品牌九号机器人正式发布了室内终端配送机器人新品——九号飞碟送物机器人和九号饱饱送餐机器人。同时，专为室外终端配送、巡检、服务、特种应用等企业或第三方开发者打造的九号机器人移动平台（RMP）也再度亮相，将主要面向室外智慧移动场景，为行业赋能。

“企业首先要加强核心技术攻关，突破机器人系统开发、操作系统等共性技术，更要加大力度研发前沿技术，推进人工智能、5G、大数据、云计算等新技术与机器人技术的融合应用，进而打造出具备真价值的机器人产品。”九号公司相关负责人介绍，公司是国内较早开始布局机器人技术与产品研发的，旗下机器人产品具备良好的适配环境的能力，让机器人面对电梯、闸口等场景具备较好的通过性，可实现自主避障、上下电梯、平稳运行。在技术创新层面，自研VILO-SLAM 2.0导航系统、“纳智云”电梯控制系统让机器人在导航过程中精准识别在类似场景中的差异，提高对环境的感知能力，保证配送过程中导航稳定性。“纳智云”电梯控制系统，解决了传统的三维结构感知难以应付、经常会出现楼层判定错误的问题：通过对纹理信息的感知，对楼层号、照片海报、墙面纹理等信息的复合，大幅度提高对环境的感知能力，保证了机器人的导航准确性。

九号商用机器人事业部总经理董纪冬表示，服务机器人产业实现快速发展，企业不仅要具备可持续创新能力，从而打造出真价值的机器人产品，更重要的是能够真正承担起一部分重复性劳动，让人们可以从事更有价值的事。

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