人民网北京4月28日电 （记者孙博洋）记者从中消协了解到，28日，中消协发布了《2022年第一季度全国消协组织受理投诉情况分析》，情况显示，一季度全国消协组织共受理消费者投诉285358件，同比增长5.26%，解决222487件，投诉解决率77.97%,为消费者挽回经济损失32251万元。

2022年一季度消协组织受理投诉性质比例。来源：中消协

据中消协发布数据显示，根据投诉性质，2022年一季度受理投诉问题中，售后服务问题占35.76%，合同问题占25.89%，质量问题占18.86%，价格问题占4.09%，虚假宣传问题占3.86%，安全问题占2.77%，假冒问题占1.35%，人格尊严问题占1.31%，计量问题占0.79%，其他问题占5.32%。与2021年一季度相比，售后服务与合同问题投诉比重上升较大，价格问题投诉比重有所下降，其余类投诉变化幅度较小。

一季度商品大类投诉量图。来源：中消协

在商品类投诉方面，在一季度所有投诉中，商品类投诉为148483件，占总投诉量的52.03%，与去年同期相比，比重上升5.8个百分点；服务类投诉为126720件，占总投诉量的44.41%，比重下降4.17 个百分点；其他类投诉为10155件，占总投诉数量的3.56%。

根据2022年一季度商品大类投诉数据，日用商品类、家用电子电器类、食品类、服装鞋帽类和交通工具类投诉量居于商品类投诉量前五位。与2021年一季度相比，食品类、日用商品类投诉量比重上升2.87和1.94个百分点，交通工具类、家用电子电器类投诉比重分别下降0.41和0.39个百分点。

在具体商品投诉中，投诉量居前五位的分别为：食品、服装、汽车及零部件、鞋、通讯类产品。与2021年一季度相比，化妆品、食品、服装同比增长较高。

一季度服务大类投诉量图。来源：中消协

在服务类投诉方面，根据2022年一季度服务大类投诉数据，生活社会服务类、互联网服务类、教育培训服务类、文化娱乐体育服务类与公共设施服务类投诉量居于服务类投诉量前五位。与2021年一季度相比，邮政业服务类投诉量比重上升1.41个百分点，生活社会服务类、互联网服务类投诉比重分别下降2.23和1.89个百分点。

在具体服务投诉中，投诉量居前五位的分别为经营性互联网服务、培训服务、餐饮服务、网络接入服务、美容、美发。与2021年一季度相比，快递服务、交通运输和移动电话服务进入服务类投诉前十。其中快递服务、培训服务同比增长较高，健身服务同比下降较多。

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