人民网北京4月28日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人高峰28日在例行新闻发布会上表示，针对近期疫情多点散发情况，商务部保障市场供应工作专班始终处于工作状态。“我们积极采取措施，加大跨区域货源组织力度，推动跨区域物流畅通，督促指导疫情防控重点地区加强末端配送，全力以赴保障居民生活必需品总量供应。”

一是充分发挥联保联供机制作用。进一步强化联保联供机制对疫情防控重点地区“多方帮一方”的作用，加大生活物资调运力度，保障货源供应稳定。截至4月27日，内蒙古、辽宁、浙江、福建、江西、山东、河南、湖北、四川、广西、云南、宁夏等12省份累计供应上海蔬菜27808吨，米面850吨，肉蛋500吨，方便面6180吨。

二是强化大型保供企业调度。针对疫情防控重点地区，每日调度周边省份大型农产品批发市场鲜活农产品交易量和可调运总量，协调帮助当地主要保供商贸企业与大型农产品批发市场建立“点对点”定向对接关系，按照需要及时组织跨区域调运，保障生活必需品总量供应充足。

三是加强保供统筹指导。积极指导各地将生活必需品保供作为疫情防控的重要任务之一，进行前瞻性部署。在前期编发市场保供工作手册和经验做法的基础上，有针对性地推送有关地方“四个一”等保供做法，为疫情防控重点地区进一步做好末端配送等提供参考支撑。

高峰表示，商务部将按照党中央、国务院的统筹部署，紧盯疫情形势和市场供应情况，进一步加强防疫保供工作，强化联保联供机制，指导地方完善保供工作方案，全力保障受疫情影响地区生活必需品市场供应。

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