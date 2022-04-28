人民网记者 任妍

位于海南省五指山市水满乡西南部的毛纳村共有33户128人，依山傍水，满眼碧绿，“一水护田将绿绕，两山排闼送青来”是这里的真实写照。

特殊的地理条件也造就了当地大叶种茶的味甘清甜，全村茶叶种植面积约572亩，小小一片茶叶正是毛纳村村民的致富“法宝”。

记者了解到，茶叶是供销合作社的传统优势产业，经过几十年发展，供销合作社系统培育了一大批实力强、信誉好的茶叶市场主体，创办了一批茶叶专业市场、领办了一批茶叶专业合作社、组建了电商渠道，业务范围和服务能力覆盖茶叶生产、加工、流通、教育、科研、行业组织等全产业链。

近年来，我国茶叶产业无论在茶园种植、茶叶生产还是茶叶消费环节都取得了飞速发展，产业链条趋于完善，而供销合作社茶企也正深耕在茶叶产业的各个环节。

发展茶产业带动茶农增收致富

在湖南省吉首市太平镇青干村里，山间都是整齐的茶园。“我们合作社目前茶叶种植面积突破3600亩，整体收入达到350万元。”湖南省吉首市太平镇青干村党支部书记、金龙黄金茶种植专业合作社理事长张才说。

张才介绍称，2020年湖南省茶业集团与吉首市太平青干金龙黄金茶种植专业合作社、石门县楚湘茶叶专业合作社合作，以“公司+村级专业合作社+农户”的模式进行深入合作。通过这种合作，湖南茶业集团充分发挥科研、人才、市场、品牌等方面优势，为合作基地提供茶叶产前产中产后系列化技术服务、信息和认证咨询。

据了解，湖南省茶业集团股份有限公司是湖南省供销合作社社有企业，公司采取“公司+基地+农户”等的模式，通过控股、参股、订单等形式，在省内建立了优质茶园基地99个，面积63.5万亩，联结带动了50万户茶农年户均增收9400元。

此外，在合作期内湖南茶业集团每年相应比例返利给建档立卡困难户。打通了村级帮扶“最后一公里”，探索出了一条经验可总结、做法可复制、增收能持续的帮扶模式，确保村级产业发展和茶农的长效脱贫。

科技创新赋能茶产业提质升级

随着茶叶市场消费升级，除了以往追求口感，越来越多的消费者更注重品牌和健康，这也对茶叶生产加工技术提出了新要求。

广西梧州茶厂是六堡茶现代工艺冷水渥堆技术的发源地。记者了解到，近年来，茶厂通过不断突破六堡茶关键核心技术，开展六堡茶香气研究，通过对茶树品种、初制堆闷、渥堆发酵和后期陈化这四个技术关键点上槟榔香的变化规律进行研究，成功研发出槟榔香六堡茶。同时，梧州茶厂成功探索了六堡茶发金花关键控制技术、蒸压造型技术、窖藏陈化技术等，确保了生产的三鹤牌六堡茶具有红浓陈醇的品质特征和独特的三鹤茶韵。

湖南茶叶集团则加大对基层收购站、物流配送中心、销售网点整合力度，先后对基地初制生产线进行了提质升级，相继完成了6个大型现代化综合性茶叶产业园区的建设，其中湘茶高科技产业园拥有国内先进的精深加工车间，益阳茶厂建设了国内先进的自动化茯茶生产线，白沙溪茶厂建设了国内领先、年产能1.5万吨的自动化黑茶生产线，君山银针公司自主研发了专业的清洁化、自动化、标准化黄茶生产线等等。

消费升级的同时，供求关系也产生变化，茶企行业内部竞争加剧，茶叶及相关制品创新迭出，消费市场不断涌现新业态新模式，各大茶企也都在积极布局高质量市场。

去年，梧州茶厂结合最新市场的反馈及需求，顺势推出系列中高端产品；湖南省茶叶集团进一步加快线上市场的开拓力度，线上销售环比增长80%。同时，湖南省茶叶集团与茶叶博物馆搭建平台，与线下茶企、茶店和茶馆同步联动开启春茶品鉴体验直播活动，通过线上商城快速更新新品，分享好茶故事，吸引流量，实现春茶销售大幅增长。

多措并举出“实招”为茶农纾困解难

据中国茶叶流通协会最新统计显示，今年3月以来，全国茶叶主产区进入采摘期，茶农也迎来今年第一茬收获，预计2022年全国春茶总产量在140万吨以上。

“基本每天有200名左右的茶农入园采茶，茶农每天能收入300元。”湖南古丈茶厂负责人介绍，茶厂抢抓春茶生产收购，目前已经实现产值800万元。目前，茶厂联结的2万余亩基地茶园已经全部开采，茶农们纷纷背上背篓，上山采茶，赚取工资。

湖南古丈茶厂负责人表示，在开采之初，由于物流限制，茶农还担心是否会减少采茶，湖南省茶业集团及时有效统筹疫情防控和春茶生产销售，并承诺“保护价”收购，从根本上解决了基地茶农卖茶难的问题，让基地的50万户茶农打消了后顾之忧。

此外，湖北省茶业集团也不断加强建设销售网络，据悉，现有品牌专营店网点247家，二级及终端商超渠道10000多家，覆盖全国32个省区，主要经营“川”字牌青砖茶，多年来一直保持青砖茶全国产销量第一。

记者了解到，为助企纾困、助力全国春茶生产加工，国家茶叶质量检验检测中心开展“服务三农，春茶免费检”活动，免费为广大茶企、茶农提供总计100批次样品的感官品质检验检测服务。

良好的产销形势，有力促进茶农茶企增收、民生环境改善。《农业农村部 国家市场监督管理总局 中华全国供销合作总社关于促进茶产业健康发展的指导意见》中指出，到2025年，茶园面积稳定在现有水平，茶产业科技贡献率达65%；茶科技水平大幅提升，茶文化大力弘扬，一二三产业深度融合，茶产业高质量发展格局基本形成。

据悉，中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所针对我国茶产业“卡脖子”问题，开展了分子互作、物性变化、功效机制等茶跨界应用技术研究，研制了茶休闲食品、茶饮料、茶保健食品、茶肉制品等系列含茶健康食品，变“喝茶”为“吃茶”，构建“茶+食品”大健康科技体系，拓宽茶的应用领域，开辟产业增值新途径和践行“健康中国”大战略。

(责编：郭思邈、高雷)