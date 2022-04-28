今年5月起我国将对煤炭实施零进口暂定税率
2022年04月28日20:24 | 来源：新华网
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新华社北京4月28日电（记者申铖）记者28日从国务院关税税则委员会办公室了解到，为加强能源供应保障，推进高质量发展，国务院关税税则委员会近日发布公告，自2022年5月1日至2023年3月31日，对所有煤炭实施税率为零的进口暂定税率。
根据公告附表，原本实施3%、5%或6%最惠国税率的进口煤炭，此次均将实施税率为零的进口暂定税率。
业内人士指出，能源是经济社会发展的基础支撑，通过调整煤炭进口关税，有利于应对近期复杂的国内外形势，促进煤炭进口，强化煤炭保供。
(责编：胡永秋、白宇)
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