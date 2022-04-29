本报记者 王 观

“近日，国家税务总局等10部门联合制发《关于进一步加大出口退税支持力度 促进外贸平稳发展的通知》（以下简称《通知》），将在助企纾困、优化营商环境、促进外贸平稳发展等方面发挥积极作用。”4月28日，国家税务总局副局长王道树在国务院政策例行吹风会上表示，《通知》包括3方面15项措施，聚焦政策纾困，着力减轻出口企业负担；聚焦便捷退税，着力提高资金流转效率；聚焦优化环境，着力促进外贸平稳发展。

助企纾困解难

国家税务总局货物和劳务税司司长谢文表示，在进一步加大助企政策支持力度方面，《通知》中有3项支持措施，一是强化出口信用保险与出口退税政策衔接，将保险赔款视同收汇予以办理退税。二是完善加工贸易出口退税政策，对加工贸易企业因过去出口产品征退税率不一致而无法抵扣的进项税额，现在允许转入进项税额抵扣增值税。三是挖掘离境退税政策潜力，持续扩大政策覆盖范围，优化退税商店布局，大力推行便利措施。

商务部财务司司长袁晓明表示，除出口退税外，商务部还将会同相关部门加大财税金融支持力度，重点从以下几方面帮助企业纾困解难：

一是加大信用保险支持，保障企业收汇安全。推动出口信用保险机构进一步优化出口信用保险承保和理赔条件，扩大对外贸企业特别是中小微企业覆盖面，帮助企业更好防范收汇风险。

二是发挥专项资金作用，帮助企业拓展市场。引导各地继续发挥好外经贸发展专项资金作用，完善公共服务体系，通过支持中小微企业参加线上线下展会，加快贸易数字化发展，联通国内外供销渠道等，帮助企业多元化开拓市场。

三是凝聚金融资源，拓宽企业融资渠道。指导各地商务系统继续加强与金融机构合作，通过搭建对接平台、数据增信支持、建立绿色通道等多种方式，推动金融机构按照市场化原则，进一步加大外贸信贷的投放力度，鼓励银行与出口信用保险机构加强对接，扩大保单融资规模。

四是优化外汇服务，提升企业避险能力。从推动完善避险产品服务、助力银企对接、提升人民币跨境结算便利性等方面，帮助中小微外贸企业更好管理汇率风险。

提升退税便利度

2016年至2021年，税务部门累计办理出口退（免）税8.75万亿元，年均增长7.32%，更好服务了外贸市场主体，提升了资金流转效率，促进外贸稳定增长。

“出口退税有助于企业公平参与国际竞争。近年来，退税政策有效帮助企业降本增效。”袁晓明说，目前除“两高一资”商品外，所有的出口商品已实现“征多少、退多少”，帮助外贸企业更好稳订单、稳市场。

王道树表示，国家税务总局一方面会同财政部、商务部等部门迅速组织落实相关政策，加大宣传辅导力度，确保企业应知尽知、应享尽享；另一方面优化服务举措，提升出口退税便利度，通过进一步精简出口退税报送资料、简化办理流程、增加便捷服务，推动通关效率大幅提升，出口退税进度持续加快。同时，税务、海关等部门还积极推广国际贸易“单一窗口”出口退税申报功能，通过强化部门数据共享、优化系统功能，企业申报效率提升近30%，税务部门退税审核的效能大幅提高。下一步，国家税务总局将会同相关部门，确保《通知》各项支持举措精准落实到位。

近两年，进出口企业对通关便利化更加关注。“在便利申报方面，我们进一步完善‘提前申报’‘两步申报’等改革措施，提供适合不同企业的申报模式选择。在畅通物流方面，不断完善‘两段准入’‘目的地检查’等举措，方便企业从口岸快速提离货物。”海关总署国家口岸管理办公室副主任党晓红说，海关总署指导各直属海关根据不同的运输方式、不同行业和产品特点采取措施，帮助企业解决进出口货物通关过程当中的困难。

持续优化营商环境

据介绍，在聚焦优化环境，着力促进外贸平稳发展方面，《通知》推出5项支持措施，包括加强信息共享引导企业诚信经营、强化部门协作并加大对虚开骗税的联合打击力度等。

近年来，税务部门持续打击“假企业”“假出口”“假申报”等涉税违法犯罪行为，产生强大威慑力。2021年，国家税务总局联合公安部、最高检、海关总署、人民银行、外汇局，扩展形成6部门常态化打击虚开骗税违法犯罪工作机制。

谢文表示，下一步，国家税务总局将持续密切关注出口退税风险新情况、总结风险新特征、增加风险新模型，及时筛查涉嫌骗税风险企业，进一步推进精确执法和精准监管，提升防控骗税风险整体能力。强化数据共享，健全监控预警机制，通过大数据分析和智能化研判，快速识别骗取出口退税违法行为，精准开展全链条打击，及时打掉骗税团伙，严厉惩治犯罪分子。同时，及时曝光典型骗取出口退税案件，更好发挥警示震慑作用。

《 人民日报 》（ 2022年04月29日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)