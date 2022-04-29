本报记者 杨 昊

党的十八大以来，中国宋庆龄基金会深入学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚的重要论述，坚持以人民为中心的发展思想，坚持扶贫与扶志、扶智相结合，注重巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实发挥基金会在公益帮扶方面的重要作用，为推进新时代中国特色社会主义事业发展作出了积极贡献。

聚焦促进教育发展，阻断贫困代际传递

“放开手，让孩子们尽情探索；伸出手，给孩子们引导帮助；拍拍手，为孩子们的成功喝彩。”来自宁夏回族自治区彭阳县幼儿园教师林志丽说，“这句话，是我在参加‘同心共励，缔造未来’‘一对一’网络学习交流活动时看到并记下来的，对我的日常工作很有帮助。”

“同心共励，缔造未来”“一对一”网络学习交流活动，是中国宋庆龄基金会面向彭阳县幼儿教师搭建的具有针对性、精准性和实效性的幼儿教育互学互鉴平台，助力彭阳学前教育发展。“这次学习，让我学到了新的教育理念和知识，找到了自身的差距和今后努力的方向。”彭阳县第三幼儿园教师晁娜说。

中国宋庆龄基金会自2001年起开始定点帮扶彭阳县，20多年来，中国宋庆龄基金会始终把助力彭阳县脱贫攻坚作为重要政治任务，在助学助教、医疗卫生、基础设施建设、产业扶贫等多个领域开展公益帮扶，累计投入扶持资金、物资共计7500余万元，定点帮扶工作硕果累累。

教育是阻断代际贫困的重要途径，中国宋庆龄基金会一直在探索扶贫扶志扶智相结合的帮扶项目。中国宋庆龄基金会持续实施“贫困大学生助学金”项目，在彭阳投入405万元资助950余名贫困大学生完成学业；援建“智慧课堂”等，完善当地基础教育设施；开展教师能力提升“互联网+教育”专题培训，为基层教师带来新的教学理念；联系捐赠学习文具、书籍等，助力彭阳县开展青少年科普教育、提升学生德育美育体育水平……“通过教育走出大山”，不仅是父母对孩子的寄望，也是中国宋庆龄基金会在彭阳县投入力度最大的扶贫方向之一。

服务保障人民健康，持续增进民生福祉

清晨，彭阳县第一小学学生徐娜走进学校。两年前，这个戴着眼镜的小姑娘腼腆羞涩；如今，摘下眼镜的她自信开朗。

基于在开展青少年教育和公益医疗方面的优势，中国宋庆龄基金会在彭阳县开展“青少年视力关爱”公益项目，累计对1.2万多名青少年进行视力筛查，为眼疾患者进行免费诊疗，徐娜便是其中的受益者。

作为中国宋庆龄基金会的常务理事，北京同仁医院副院长魏文斌多次带领团队参与基金会组织的筛查、义诊、手术、宣讲等公益活动，面向青少年科普预防近视的知识。“我们愿同更多爱心机构携手，为我国少年儿童健康快乐成长贡献力量。”魏文斌说。

“青少年视力关爱”公益项目使云南、新疆、贵州、四川、宁夏、甘肃、江西等省份的22万多名青少年受益。同时，该项目还携手同仁医院专家团队，通过开展眼科培训，为基层医院“留下一支带不走的医疗队”，长久惠及当地居民。

没有全民健康，就没有全面小康。近年来，中国宋庆龄基金会打造公益品牌项目“健康中国行”，以健康扶贫、患者援助、医学教育等领域为重点，组织30余家全国三甲医院专家团队，赴18个省份50余家县级医院，培训基层医护人员、开展义诊活动，超1.6万名患者直接受益；在湖北、云南、西藏援建10家妇幼保健院，为江西、新疆154所卫生室配备医疗设备；为青海、河北等20个省份222所基层医院捐赠240辆救护车……中国宋庆龄基金会广泛汇聚社会资源，提高基层医疗服务水平，为保障人民健康、提升群众福祉作出积极贡献。

积极实施产业帮扶，筑牢乡村振兴根基

“我的梦想就是让苗绣走出大山、走向世界。”贵州凯里市三棵树镇季刀村的陈琴是当地苗绣发展带头人，她不仅组织了村寨的绣娘节，还找订单、开网店，为绣品打开销路。如今，她的梦想正逐步成为现实。

苗族刺绣色彩斑斓、造型优美，是苗族文化重要载体之一，被国务院列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2011年3月，中国宋庆龄基金会设立女性幸福基金，实施苗绣村寨扶持项目，帮助黔东南苗族侗族自治州妇女特别是苗族妇女改善生存状况、增加致富途径，同时更好地传承、保护、发扬当地传统手工技艺。项目投入900余万元，帮助17个贫困村寨发展苗绣产业，培训绣娘2000余人，将传承民族文化与助力产业振兴结合，努力促进指尖技艺向指尖经济转化，带领绣娘们绣出一条发展产业致富的新路。

2014年和2016年，中国宋庆龄基金会组织的中国苗绣公益展走向海外，吸引诸多品牌与项目合作，向世界展示了中国非物质文化遗产的独特魅力。

2021年，中国宋庆龄基金会苗绣项目入选农业农村部乡村产业高质量发展“十大典型”。苗绣村寨扶持项目相关负责人表示，未来将继续帮助苗族妇女提高刺绣技艺，带动绣娘们成为苗绣产业发展及乡村振兴的带头人。

“我们要把苗绣传统手工技艺与现代市场需求更好地结合起来，在传承中不断创新发展。”绣娘杨琼说。

积极引导公益项目和资金投向“三区三州”等深度贫困地区，向革命老区、中央苏区、边疆民族地区倾斜，整合百余个公益项目，着力打造“10+1”特色公益项目品牌；连续3年举办美丽乡村博鳌国际峰会，开展“乡村振兴我代言”“乡村里的一堂课”等公益活动；举行“巩固脱贫成果，深化对口帮扶”系列活动，在西藏那曲、贵州毕节、青海玉树等地开展帮扶……助力乡村振兴的道路上，中国宋庆龄基金会的脚步坚定而有力。

中国宋庆龄基金会党组书记杭元祥表示，中国宋庆龄基金会将继续充分发挥公益慈善事业在第三次分配、经济社会发展以及共同富裕中的积极作用，持续探索公益事业与乡村振兴的有机结合，为乡村振兴汇聚公益力量。

《 人民日报 》（ 2022年04月29日 08 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)