本报记者 汪志球 黄 娴

置身贵州遵义市湄潭县永兴镇的万亩茶海，绿浪扑面而来，空气中充满茶树清香。循着动听的山歌，记者见到了村民张桂芳。“美丽乡村越建越好，现在农村环境也越来越好了。”张桂芳说。

如今的遵义，正从5个方面发力：发展县域经济和产业振兴、推进乡村建设、提升乡风文明、推进改革试验、建设人才队伍，努力实现生态美环境优、生产美产业强、生活美百姓富。

乡村环境美起来

眼看客人进屋，道真仡佬族苗族自治县河口镇车田村村民向志月赶忙倒茶。“橘子树挺好看”“屋边的菜园挺好看”“房前屋后的花草挺好看”……打开话匣子后，“挺好看”成了向志月的口头禅。据了解，县里去年投入30万元，把村庄好好地改造了一番，这让向志月很高兴。

“吃穿不愁了，就盼着生活环境美起来。”向志月介绍，以前村里泥巴路随处可见。2021年，县里投入30万元建设、改善车田村的基础设施，村民们也量力而行投劳、投物、投钱。因为村里老橘树多，政府又发放了3600株树苗发展庭院经济，让每个庭院都种上橘树、蔬菜、花草。

乡村振兴要有长远规划。河口镇党委书记张国勇说，除了满足村民对生活环境的更高要求，还要兼顾生态保护、经济发展与文明乡风涵养。一个个村子旧貌换新颜，将形成规模效应，逐渐擦亮“车田庭院”招牌，还能为穿村而过的梅江河漂流旅游项目开发做好准备。

杂乱的农家小院如今瓜果飘香，既美化了环境又助力增收。茶树、香葱碧绿连绵，村舍、炊烟相映成趣……“丰年人乐业，陇上踏歌行”，这样的美景没有让返乡创业的张晓失望。2017年，她回到湄潭县鱼泉街道新石社区偏岩塘组，投入200多万元做起了民宿。生意红火超出预期，偏岩塘如今已有民宿、农家乐58家。“返乡创业，就是瞄准了人们体验田园生活的需求。”张晓说。

遵义市乡村振兴局局长张大亮介绍，截至2021年，遵义市村庄绿化覆盖率达44.54%。

产业兴旺助增收

贵州茶园面积有700万亩，而湄潭的茶园面积约占全省的1/10，是名副其实的“贵茶”第一大县。湄潭的脱贫，茶产业起到很大作用。如今从事茶产业的人数达到8.8万户35.1万人，占全县总人口的2/3。

2021年5月，从省委办公厅到湄潭县兴隆镇庙塘坝村担任第一书记，王学勉踌躇满志。没想到，一圈走下来却并不乐观：农民脱了贫衣食无忧，却无法进一步提高收入。

王学勉动起了脑筋：一是和县里茶企合作，投入350万元改造升级建设有机茶园，做出口茶，每亩可增产5000元到1万元；二是争取100多万元建可视化茶叶加工厂，改变只卖茶青的现状，延长产业链，把产值留在农村、留给农户；三是充分发展林下种植养殖，目前已开展黄精种植和养蜂产业。

提质量、上规模，多元化、创品牌……王学勉觉得，虽然已是支柱产业，但湄潭茶产业依然任重道远。

湄潭有茶，道真有菇。

近年来，道真县发力食用菌，2021年完成菌棒生产1.5亿棒，产值达7.18亿元，带动全县6000余户从事食用菌种植，3万余人增收致富。道真县县长曾伟觉得，要持之以恒把食用菌做大做强。目前，投资4.5亿元的食用菌农业现代化产业园正紧锣密鼓地建设。

“种菇，让我们的日子越来越好。”看着长势喜人的香菇，道真县玉溪镇淞江村食用菌产业园的郑代志说，他租了3个棚，政府每个棚补贴8000元，自己投入14万元，3个棚两年可挣20万元。看到县里如此大力扶持食用菌产业，郑代志决定增加大棚数量。

秉持培育新品种、引进新技术、发展新模式、形成新业态、实现高效益“四新一高”发展理念，遵义在推进乡村振兴中重点培育茶叶、辣椒等产业。其中，茶叶、辣椒种植面积位居全省第一，农业全产业链不断完善。

数字赋能开新路

余庆县白泥镇魁龙村，周华祥家门口的铁门牌换成了一张二维码门牌。这个门牌可以登记往来行程，报备事项，甚至为农产品找买家，用手机扫一扫就能办。闲来无事，周华祥也喜欢扫一扫，了解了解政策信息，看看有啥新增服务。

一个小门牌，背后是数字乡村建设的大布局。2021年，《余庆县“数字乡村”总体规划（2021—2025年）》发布，打造“e在农家”数字乡村云平台，汇集数据信息，打通乡村数据壁垒。

余庆县发改局副局长倪思友说，数字化是未来乡村治理的大趋势，难点是农民的文化水平不高，要重点抓好培训，“让数据替农民跑腿，提升农民获得感。”

在湄潭，村民自治组织的制度改革也如火如荼，文明的乡风日渐形成。

郑显丽是湄潭县兴隆镇梁桥村梁桥寨村民自治组织管理员，每天的工作是巡查寨子里的蓄水池及自来水管网，遇到问题第一时间报备和处理。

2004年，湄潭县3228个生产队被整合成1009个村民组，新成立的村民组的人数大大增加，可依然只设一个组长管理。湄潭大胆改革，把1009个组重新划分成1112个寨，每个寨成立村民自治组织，管理员由原组长或新聘乡贤担任，办事员绝大部分由县有关部门聘任的路管员、护林员、水管员等担任。

新模式让财政支出增加300余万元，但小投入换来好效果，特别是脱贫攻坚期间建的大量农村公共基础设施有了管护。“乡村不断在变，完善治理体系，提升治理能力的探索也不能停。”湄潭县委书记沈建通说。

《 人民日报 》（ 2022年04月29日 08 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)