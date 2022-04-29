陈 云

在中央全面深化改革委员会第二十四次会议上，习近平总书记强调，“加快建设一批产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业，在全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标进程中实现更大发展、发挥更大作用”，为我们在新征程上加快建设世界一流企业指明了前进方向、提供了根本遵循。

企业强则国家强，企业兴则国家兴。我国经济要实现高质量发展，需要培育一批世界一流企业。中国中铁在国务院国资委的指导下，切实肩负起央企使命，朝着建设世界一流企业目标坚实前行。

坚持党的领导，筑牢国有企业的“根”和“魂”。坚持党的领导、加强党的建设，是我国国有企业的光荣传统，是国有企业的“根”和“魂”，是我国国有企业的独特优势。坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之；建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之。中国中铁作为首家完成“党建进章程”的境内外上市央企，始终坚持把党的领导融入公司治理各环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构之中，做到“四同步”“四对接”，实现加强党的领导和完善公司治理的有机融合。认真贯彻国有企业改革三年行动工作要求，加强制度创新，抓住董事会“定编”“落权”“行权”三个关键，推动党的领导融入公司治理制度化、规范化、程序化，完善重大事项决策的权责清单并建立动态调整机制，积极构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。既发挥党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用，又充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的决策作用和经理层“谋经营、抓落实、强管理”的执行作用，大力推进企业治理体系和管理能力现代化，全方位打造治理高效、充满活力、客户推崇的现代企业和可信、可爱、可敬的一流企业形象。

聚焦“产品卓越”，当好中国建造的国家队。产品卓越是世界一流企业的基础。习近平总书记强调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展，是当前和今后一个时期全党全国必须抓紧抓好的工作。高质量发展是“十四五”乃至更长时期我国经济社会发展的主题。中国中铁始终坚持以“中国建造 铁肩担当”为企业使命，把质量作为立身之本，聚焦“高质量发展、建设世界一流企业”这一任务，坚持“发展优先、质量第一”这一原则，深入开展质量提升行动，提高质量标准，全面加强质量管理，努力把每一项工程都建设成为国际一流建筑和百年精品工程。大力弘扬工匠精神，以高质量高标准的基础设施建设推进京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、雄安新区建设等国家重大战略落实，以数字技术和智慧施工不断提升中国建造品质，为中国建造增光添彩。同时，坚决担负起现代产业链“链长”的重任，加快数字化转型，加快生态环保等新兴产业链布局，加快传统建筑产业的转型升级和价值再造，发挥企业全产业链优势，带动形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链体系，不断提升产业链整体竞争能力。

聚焦“品牌卓著”，打造中国建造的新名片。品牌是企业乃至国家竞争力的重要体现。品牌卓著体现了我国建设现代化经济体系、加快构建新发展格局的内在要求。习近平总书记在中铁工程装备集团有限公司考察时指出，“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”。中国中铁始终牢记总书记嘱托，加强品牌战略研究，将民族品格、优秀传统、品牌理念充分融入生产经营全过程，促进品牌建设与业务发展协同推进，大力培育发展知名自主品牌，打造了京张高铁、京雄城际铁路等世界智能高铁范例，自主研制的盾构机产销量连续5年位居世界第一。同时在扩大高水平开放中，积极参与“一带一路”重点工程建设，推动优质产能和装备走向世界大舞台、国际大市场，以质量创品牌，以服务优品牌，讲好品牌故事，塑造品牌形象，提升品牌价值，努力把“中国高铁”“中国大桥”“中国隧道”“中国装备”打造成为享誉世界的国际知名品牌。以建设中老铁路、雅万高铁、匈塞铁路、亚吉铁路等“一带一路”重点工程为契机，积极推动中国标准“走出去”，打造全球建造的新典范、国家形象的新名片。

聚焦“创新领先”，当好中国创造的主力军。创新是引领发展的第一动力，是企业核心竞争力的源泉。习近平总书记强调，企业是创新的主体，是推动创新创造的生力军。核心技术是国之重器。国有企业必须不断加强自主创新能力，努力成为核心技术能力突出、集成创新能力强的创新型领军企业。中国中铁作为全国首批创新型企业，大力实施创新驱动发展战略，强化自主创新，集中力量在解决“卡脖子”问题上实现突破，全面系统掌握了高速铁路勘察设计施工及关键装备制造成套技术，铸就了高铁这个我国自主创新的成功范例。积极打造原创技术“策源地”，聚焦国家重大需求，在智能高铁、智能高速公路、智慧城市、高端装备制造等方面，加快突破一批前沿技术，加快锻造一批长板技术。聚焦创新能力和体系平台建设，依托国家重大科研项目、重大工程和重点实验室，自主培养一批具有世界影响力的顶尖科技人才，培养更多高素质创新团队。聚焦成果转化和知识产权建设，加快技术突破、产品制造、产业发展的“一条龙”转化，打造更多大国重器。同时，牢牢把握新一轮科技革命和产业变革带来的重大机遇，坚持市场导向，加快推进数字产业化、产业数字化，推进基础固链、技术补链、融合强链、优化塑链，打造中国创造的新标杆。

新征程上，我们将奋力拼搏、勇创一流，加快建设世界一流企业步伐，以更好质量、更高效益、更强竞争力、更大影响力的发展，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献。

（作者为中国铁路工程集团有限公司党委书记、董事长）

《 人民日报 》（ 2022年04月29日 13 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)