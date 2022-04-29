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农业银行实现央企基础设施公募REITs托管新突破

2022年04月29日07:33 | 来源：新华网
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原标题：服务国家战略，农业银行实现央企首单基础设施公募REITs托管新突破

　　4月28日，由农业银行托管的央企基础设施公募REITs——“华夏中国交建高速REIT”正式于上海证券交易所上市。“华夏中国交建高速REIT”是目前市场规模最大、行业首单央企高速公路REITs，底层资产为武深高速嘉通路段。项目沿线人口众多、经济发达，路网通行需求旺盛，对于促进联通武汉经济圈、长株潭经济圈及粤港澳大湾区三大城市圈，增强我国综合交通运输能力，推动沿线区域高质量发展具有重大影响。

　　开展基础设施REITs试点是资本市场贯彻党中央、国务院重大决策部署、深化金融供给侧结构性改革、构建双循环新发展格局的重要举措，也是金融服务实体经济和国家战略的重大创新。农业银行积极参与公募REITs业务，是服务国家战略、履行大行责任的重要体现，在创新业务模式、提升综合服务能力等方面具有重要意义，彰显了农业银行服务国家经济发展的大行担当。

　　该项目是农业银行以公募REITs托管业务为切入口，将托管服务与银行传统金融服务进行有机融合，是全行业务联动发展模式的有效创新，营销示范作用显著。在业务营销中，农业银行打造了以对公客户部门为营销主体，中后台部门、农银系子公司提供服务支撑的全行一体化服务团队，根据中交集团的需求定制了“贷-投-销-托”一体化金融服务方案，并最终获得客户认可。

　　农业银行是国内开展托管业务的商业银行。经过24年的辛勤耕耘，农行托管业务具备了“展业早、牌照全、服务好、风控强、系统优”的显著优势，市场竞争力和品牌影响力持续提升。农业银行连续九年获得中央结算“优秀资产托管机构”，连续四年获得《环球金融》中国地区“最佳托管行”奖项，荣获行业首批“银行间本币市场优秀托管行”。在第十二届“金貔貅奖”金牌榜评选中，荣获“年度金牌资产托管银行”。

　　近年来，农业银行托管业务在重大项目营销、服务能力提升、数字化转型等方面取得了一系列重大突破。2020年，以第一名中标基本养老保险基金托管资格，成为养老金业务领域全牌照托管银行。农业银行在业界率先实现了总部营运集中，建立了“京、津两地运作，互为备份”的营运管理模式，有效提升了服务质效。农业银行把托管系统建设摆在全行数字化转型的突出位置，将托管业务纳入全面风险管理体系，建立完备的业务连续性管理机制，努力构筑全方位、一体化客户服务模式。截至2021年，连续15年通过托管业务国际内控标准（SAS70/ISAE3402)第三方认证。

　　下阶段，农业银行将持续打造坚持人民至上的为民托管银行、服务国家战略的主力托管银行、彰显农行定位的特色托管银行，以服务多层次资本市场和实体经济为重大使命，始终坚持以客户为中心，加大机制、科技、产品“三项赋能”，全力建设服务领先、特色鲜明、客户推崇、市场认可的一流托管银行。

(责编：曹淼、李源)

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