原标题：六成新冠患者一年后仍有至少一种症状

据23—26日在葡萄牙里斯本举行的欧洲临床微生物学与传染病学大会上公布的一项新研究，每10名新冠肺炎患者中有6人在一年后仍至少有一种症状。

卢森堡研究人员还发现，新冠肺炎的症状在15周后仍未消失，可能会持续至少一年。

据估计，25%—40%的新冠肺炎患者会出现“长期新冠”症状，这些症状可能会影响到多个器官，其中包括精神健康问题。然而，此前大多数数据都是基于因感染新冠肺炎而住院的患者，尚不清楚它如何更广泛地适用于更多新冠肺炎患者。

为增进了解，卢森堡卫生研究所的奥雷莉·费舍尔及其同事对289名新冠患者进行了一年的调查，并根据他们最初感染的严重程度将其分为三组：无症状、轻度和中度或重度新冠肺炎患者。这些参与者(50.2%为女性)的平均年龄为40.2岁。研究人员要求他们填写了三份调查问卷，以了解其是否经历了64种常见的“长期新冠”症状、睡眠质量，以及呼吸困难等呼吸系统症状对生活质量的影响。

研究发现，59.5%的参与者在首次感染后一年至少有一种“长期新冠”症状，其中最常见的是疲劳、呼吸急促和易怒。三分之一(34.3%)的人在一年后感到疲劳，12.9%的人表示呼吸系统症状影响了他们的生活质量，超过一半的人(54.2%)持续存在睡眠问题。

中度或重度新冠参与者一年后至少出现一种症状的可能性是那些最初感染后无症状患者的两倍。中度或重度新冠肺炎患者在一年后出现的睡眠问题也比无症状患者多，分别是63.8%和38.6%。

此外，与无症状患者相比，轻度急性新冠患者更有可能出现至少一种症状，并出现睡眠问题，但程度低于那些患有中度或重度急性疾病的人。七分之一的参与者(14.2%)表示，他们无法想象长期应对自己的症状。

研究数据还显示，症状的持续性与疫情大流行浪潮无关。新冠肺炎症状在15周后仍未缓解，在首次感染一年后仍可能存在。

费舍尔称：“这表明，即使在感染一年后，‘长期新冠’仍会对生活质量产生很大影响。一般来说，疾病越严重，患者就越有可能出现持续的症状。”

这项研究将有助于提高人们对“长期新冠”患者需求的认识，并有助于为其制定健康策略。(实习记者张佳欣)

(责编：赵竹青、陈键)