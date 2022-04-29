原标题：海南如何推进自贸港建设“一号工程”？

封关运作，已成海南自贸港建设热词。正在此间举行的中国共产党海南省第八次代表大会，在规划海南未来五年的重点任务时，把全岛封关运作作为自贸港建设的“一号工程”。

如何推进这项“一号工程”？

记者从会上获悉，海南将加快推进开放口岸建设改造，高标准建设“二线口岸”，推动全岛岸线闭合管控，确保2023年具备封关硬件条件。完善“一线放开、二线管住”管理制度，健全“五自由便利、一安全有序流动”的政策制度体系和监管模式，确保2024年完成封关各项准备。深入开展高水平开放压力测试，在更大范围内试行“零关税”和“低税率”政策，研究推进“简税制”，确保如期顺利封关运作。

《海南自由贸易港建设总体方案》明确，2025年前适时启动全岛封关运作。今后五年横跨封关前后，是海南自贸港建设关键期，是风险高发期和压力测试期。

“‘封关运作’”在自贸港建设当中有特殊的关键意义。”海口海关关长施宗伟说，必须要在全岛真正实施“一线放开、二线管住、岛内自由”进出口制度，同时，要在全岛真正建设海关监管特殊区域，这样才称得上自贸港真正进入全面建设的轨道。

“封关运作”要具备哪些条件？

施宗伟说，首先是要初步建立海南自贸港的政策和制度体系；二是早期政策要落地见效，收获早期成果；三是在全岛内形成一流的营商环境；四是要形成各种要素的聚集，要形成国内大循环和国际大循环畅通的交流。“做好这些准备工作，才能实现“‘封关运作’。”他说。

海关如何协同推进自贸港“封关运作”？施宗伟说，将大力推进放开一线、管住二线的压力测试，要从更高层次、更高水平、更大范围来复制推广以零关税、低税率为特征的政策，将这些政策推广到更大范围开展压力测试；抓好一线口岸升级提档，二线口岸建设，特别是海关监管设施和设备的升级；制定海关监管制度和配套监管办法，建设完善海南自贸港海关智慧监管平台等作业系统；构建一个真正安全有效、风险可控的立体防控体系。

海南自贸港的财税政策和制度安排如何规划？

“销售税将是未来海南‘简税制’的主体，未来自贸港企业税收负担、财务成本将大大减轻。”海南省财政厅厅长蔡强说，海南自贸港财税政策和制度安排分三步推进：

第一阶段，2025年封关之前，以财税优惠政策作为主要抓手。《海南自由贸易港建设总体方案》出台至今，已有11个财税优惠政策落地。从近两年来看，优惠政策初见成效，且效果在不断放大。如，2021年全省税收收入增长32.7%，这背后是市场主体的大量涌入。

第二阶段，锚定2025年封关运作，要在封关时依法将现行增值税、消费税、车辆购置税、城市维护建设税和教育费附加这五个税费合并为对货物和服务零售环节征收销售税。销售税只对货物服务的零售环节征收，未来自贸港的企业在进口、采购、研发、生产、批发环节基本不纳税。

“销售税是一个新税种。”蔡强说，在设计销售税时主要把握两个问题：第一要有国际竞争力，第二要能做好和内地的衔接。

第三阶段，2025年封关以后，还将进一步推动‘简税制’，有些税可能要停征、减并、调整，最终使海南形成具有竞争力、符合海南特点、符合国家总体要求的自贸港税收制度。

(责编：赵竹青、陈键)