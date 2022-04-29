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一季度全国规上文化及相关产业企业实现营业收入26973亿元 同比增长5.0%

2022年04月29日09:38 | 来源：人民网
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人民网北京4月29日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，据对全国6.8万家规模以上文化及相关产业企业调查，2022年一季度，上述企业实现营业收入26973亿元，按可比口径计算，比上年同期增长5.0%。

国家统计局社科文司统计师潘旭华表示，一季度文化企业营业收入恢复性增长，主要呈现出以下几个方面特点：

一是文化核心领域稳定增长。一季度，文化核心领域实现营业收入16758亿元，比上年同期增长6.4%，增速高于文化相关领域3.5个百分点；占文化企业营业收入比重为62.1%，占比高于上年同期0.8个百分点。具体来看，文化核心领域6个行业中，3个行业增速高于文化企业平均水平，其中内容创作生产增速达10.1%，文化传播渠道、新闻信息服务增速分别为7.9%、6.7%。以接触性、聚集性服务为主的文化娱乐休闲服务，受疫情影响较大，营业收入比上年同期下降6.4%。

二是文化新业态营业收入占比提高。以数字出版、智能文化设备制造等为代表，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入9407亿元，比上年同期增长6.3%，增速高于文化企业平均水平1.3个百分点；占文化企业营业收入比重为34.9%，占比高于上年同期0.4个百分点。其中，数字出版、可穿戴智能文化设备制造2个细分行业营业收入增速较高，分别达32.7%和22.0%。

三是中部地区增速明显高于全国平均水平。从区域看，中部地区文化企业实现营业收入3861亿元，比上年同期增长12.0%，高于全国平均水平7.0个百分点，分别比东部、西部和东北地区高7.9、8.7和12.5个百分点。从城市群看，15个副省级城市[1]文化企业实现营业收入8934亿元，增长4.0%。

“下阶段，在做好疫情防控工作的基础上，随着文化市场发展环境进一步优化，助企纾困政策精准落地，文化及相关产业有望保持平稳健康发展。”潘旭华说。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、高雷)

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