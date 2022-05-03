新华社北京5月2日电（记者姚均芳）北京证券交易所5月2日晚间发布的消息显示，北交所上市公司2021年共实现营业收入668.9亿元，净利润72.5亿元，同比分别增长31.1%、23.8%，净利润中位数为4629万元。

截至2022年4月30日，全部89家北交所上市公司均披露了2021年年报。其中，88家上市公司2021年实现盈利，盈利面近99%。

北交所相关负责人表示，整体上看，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，上市公司经营保持稳健，创新驱动作用增强，负债结构向好，规范性水平持续提升，体现出较强的韧性和活力。

上市公司盈利能力稳步提升。54家上市公司净利润同比正增长，17家公司净利润增幅超过30%，净利润5000万以上的公司占比近半数。

数据显示，89家上市公司公开发行融资188.9亿元，平均每家2.1亿元。资本市场直接融资和公司管理效率提升给企业经营恢复提供了坚实保障。

上市公司创新驱动作用显著增强。2021年，北交所上市公司研发支出合计30.4亿元，研发强度达4.7%，是规上企业平均水平的3.3倍。为充分有效激励人才，22家上市公司实施股权激励或员工持股计划，授予或行权价格平均为市场参考价的67%，有效调动了员工积极性，激发上市公司创新活力。

2021年，北交所上市公司共获得政府补助7.1亿元，同比增长35.7%。企业负债结构明显改善，融入双循环的动力不断增强。2021年，上市公司实现境内收入541.8亿元，同比增长29.5%；境外收入127.1亿元，同比增长38.5%。

上市公司规范水平得到提升。第一大股东平均持股比例35.3%，较上市前下降9个百分点。上市公司均按要求聘任了独立董事，超四成公司设立了审计委员会，近八成的上市公司设立了内审部门，监督和指导公司财务和审计工作。

此外，在投资者回报方面，超八成公司发布现金分红方案，拟分红金额达19.5亿元，同比增长11.2%，34家公司现金分红率超过40%。

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