原标题：全市粮食作物春播进度超三成

本报讯（记者 王斌）北京青年报记者昨日从市农业技术推广站获悉，当前，全市春播作物播种进度明显加快。截至5月2日，延庆区和密云区春玉米播种进度分别达到72.3%和52.7%，播种比4月25日分别提高了32.3和46.4个百分点，全市春播粮食作物播种进度超过38%，比4月25日提高了22个百分点，比去年提早5-7天。

“五一”假期，北京市农业技术推广站粮食作物科副科长兰宏亮带上玉米新品种，驱车赶往位于延庆区康庄镇大王庄村的春玉米高产攻关田和百亩示范方，趁墒播种抢农时，落实合理密植、水肥一体化等高产栽培技术。

延庆区农业技术推广站刘志霞高级农艺师等人也赶到现场，做好了播种前的准备工作。调试农机、加肥、播种、铺设滴灌带、分区连接管路、打封闭等一系列农事操作有条不紊。经过两天的努力，30亩高产攻关田、200亩核心示范区、3个高产品种圆满完成播种。接着，兰宏亮和刘志霞等人又马不停蹄地赶往大榆树、旧县等镇指导农户抓住有利时机，及时播种玉米。

北青报记者了解到，对北京北部山区的春播作物来讲，适期播种是保证产量的前提。受前期降雨少的影响，延庆区和密云区等北部春玉米主产区土壤墒情较差，影响了播种进度。4月27日-28日，全市普降小到中雨，0-20cm土壤相对含水量提高到70%以上，土壤墒情明显改善，能够满足玉米出苗需求。

北京市农业技术推广站第一时间通过“北京市玉米种植服务”微信群发布指导意见，督促各区抢墒播种。同时，市区两级技术人员在做好疫情防控的前提下，强化技术服务指导，促进了春玉米、大豆等春播作物的播种进度。

自春耕备耕以来，北京市农业技术推广站组织了全市春播作物专题技术培训一次，先后发布春玉米、鲜食玉米、大豆、花生、甘薯和杂粮等栽培技术指导意见6期，并专门成立了5个技术指导组，开展了30余次技术指导服务，发放了500余份明白纸，将春播作物栽培技术送到田间地头，为全市春耕备耕工作提供了坚实的技术支撑。

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