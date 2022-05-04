新华社北京5月4日电（记者樊曦）“五一”小长假接近尾声，各地铁路部门统筹做好疫情防控、运输组织和安全管理工作，确保旅客出行平安有序。

来自中国国家铁路集团有限公司的最新数据显示，4月30日至5月4日，全国铁路预计发送旅客1595.5万人次。其中，4月30日小长假首日，全国铁路发送旅客439.6万人次。

为保障旅客安全顺畅出行，各地铁路部门强化路地联动机制，共同守护平安温馨旅途。中国铁路南昌局集团公司联合当地疫情防控部门，严格执行测温、查验健康码、行程码制度，严禁发热、黄码等旅客进站上车。中国铁路济南局集团公司与国网日照市供电公司等相关部门积极配合，组织电力运维人员对青盐铁路沿线供电线路和高铁站电力设施进行用电安全检查。中国铁路西安局集团公司加开动车组列车34.5对，主要开往汉中、延安、宝鸡、大荔等方向，充分满足沿线民众出行需求。

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