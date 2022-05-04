各地铁路部门积极保障“五一”小长假旅客出行
2022年05月04日15:34 | 来源：新华网
小字号
新华社北京5月4日电（记者樊曦）“五一”小长假接近尾声，各地铁路部门统筹做好疫情防控、运输组织和安全管理工作，确保旅客出行平安有序。
来自中国国家铁路集团有限公司的最新数据显示，4月30日至5月4日，全国铁路预计发送旅客1595.5万人次。其中，4月30日小长假首日，全国铁路发送旅客439.6万人次。
为保障旅客安全顺畅出行，各地铁路部门强化路地联动机制，共同守护平安温馨旅途。中国铁路南昌局集团公司联合当地疫情防控部门，严格执行测温、查验健康码、行程码制度，严禁发热、黄码等旅客进站上车。中国铁路济南局集团公司与国网日照市供电公司等相关部门积极配合，组织电力运维人员对青盐铁路沿线供电线路和高铁站电力设施进行用电安全检查。中国铁路西安局集团公司加开动车组列车34.5对，主要开往汉中、延安、宝鸡、大荔等方向，充分满足沿线民众出行需求。
(责编：杨光宇、牛镛)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 1000亿元专项再贷款额度来了！支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力
- 人民网北京5月4日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行增加1000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款额度，专门用于支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力。 人民银行有关负责人表示，2021年11月，人民银行创设支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，总规模2000亿元，支持煤炭安全高效绿色智能开采等7个领域。…
相关新闻
- 评论
- 关注