新华社北京5月4日电 题：全力稳增长保畅通稳市场，加快建设交通强国——访交通运输部党组成员、总规划师徐成光

新华社记者叶昊鸣、周圆

交通物流是市场经济的经脉，也是民生保障的重要支撑。

今年以来，我国交通运输经济运行总体实现平稳开局，但受国内疫情叠加国际地缘政治冲突等因素影响，依然存在不少堵点、难点。

多重挑战下，如何推进物流保通保畅？交通基础设施建设进展如何？如何帮助企业和运输经营者渡过难关？近日，交通运输部党组成员、总规划师徐成光就社会关注热点接受新华社记者采访。

把稳增长、保畅通、稳市场主体放在更突出位置

问：今年一季度交通运输经济运行情况如何？主要存在哪些挑战？

答：今年一季度交通运输经济运行总体实现平稳开局，全社会货运量同比增长1.5%；全国港口货物吞吐量同比增长1.6%，其中集装箱吞吐量增长2.4%，加快2.3个百分点，特别是外贸航线增长较快，同比增长5.0%；交通固定资产投资同比增长9.8%，增速较去年全年加快近6个百分点。

3月份以来，新冠肺炎疫情和乌克兰危机导致风险挑战增多，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，对交通运输带来较大影响，行业部分指标出现波动，客运低位运行，货物跨区域运输不畅。

下一步，交通运输部将把稳增长、保畅通、稳市场主体放在更突出位置：

一是积极扩大交通有效投资。适度超前开展交通基础设施建设，以加快建设交通强国为总抓手，把联网、补网、强链作为建设重点，着力完善综合立体交通网主骨架，统筹推进102项国家重大工程涉及交通项目。

二是强化物流保通保畅。聚焦物流堵点卡点问题，紧盯重点区域、重点企业、重点问题和民生保障，保障物流链供应链稳定畅通。

三是促进企业纾困解难。积极指导和帮助交通运输企业应享尽享、用好用足国家扶持政策，加快建设统一开放交通运输市场，不断优化营商环境。

全力做好物流保通保畅各项工作

问：近期，物流保通保畅工作备受关注，目前进展如何？还将推出哪些重要举措？

答：4月18日，按照党中央、国务院统一部署，实行“即采即走即追”闭环管理、足量发放使用全国统一通行证、建立重点产业和外贸企业白名单等十项重要举措。目前各地层层加码、“一刀切”劝返等问题明显减少，全国高速公路流量稳步上升，主要运力运量指标稳步向好，重点枢纽运行状况逐步改善。

但根据交通运输部的日常调度监测，一些地方还存在保通保畅关键政策执行不到位的情况，国省干线和农村公路违规设置的防疫检查点还没有做到“应撤尽撤”，车辆通行证和核酸检测证明在部分地区还做不到互认，对货车司机强制赋黄码、“一刀切”劝返以及重点涉疫地区城市末端微循环特别是“最后一百米”不畅等问题依然存在。

交通运输部将继续完善措施，全力做好物流保通保畅各项工作。

一是保政策落到位。持续深入落实国务院保交通物流畅通十项重要举措，把每项任务都细化转化为现实可操作的具体政策措施，特别是确保车辆通行证应发尽发、快申快办、全国互认。

二是保大动脉畅通。坚决防止高速公路收费站、服务区关闭关停问题反弹，坚决避免未经审批将防疫检查点向国省干线和农村公路转移。

三是保微循环顺畅。备足用好应急物资中转站，推动因疫情关停的邮政快递分拨中心和网点有序恢复运营，推动快递员有序返岗，支持在社区设立无接触投递设施。

四是保重点区域运行。按照“打通长三角、改善珠三角、巩固京津冀”的阶段目标，提升重要枢纽集疏运能力，精准对接重点领域、重点行业、重点物资保供保运需求。

五是保基本民生需求。重点保障粮食、能源等民生物资运输，优先保障居民生活必需品供应，不断提高物资配送效率。

同时，落实好中央对货运经营者的帮扶政策，帮助困难企业走出经营困境。

加大交通运输企业纾困解难力度

问：受疫情影响，交通运输企业经营普遍困难，中央一系列纾困解难措施效果如何？还将出台哪些政策举措？

答：党中央、国务院出台多项助企纾困政策，概括起来主要是“三减两补一支持一精准”。

“三减”是指减免公共交通运输服务增值税等税费，减免房租，减少失业保险、工伤保险等社保费用，这将直接有利于减少企业支出；

“两补”是指继续给予新能源公交车购置补贴、给予并提高中小微企业失业保险稳岗返还补贴，为企业提供补助资金支持；

“一支持”是指给予金融保险政策支持，设立1000亿元交通物流领域再贷款，开辟信贷审批“绿色通道”，给予贷款展期和续贷安排，开发针对性保险产品，缓解运输企业和货车司机资金紧张，避免资金链断裂；

“一精准”是指实施精准疫情防控举措，减少通行限制，优化企业和货车司机经营的外部环境。

下一步，交通运输部还将从四个方面进一步帮扶相关企业纾困解难。

一是抓好纾困政策落地。督促各级交通运输部门全面落实国家出台的纾困政策，全力落实公共交通运输服务免征增值税、实施交通运输业留抵退税等政策。

二是推动帮扶举措见效。指导企业用好用足、应享尽享国家财税支持政策，持续加强行业运行和企业经营状况监测。

三是助力运输企业转型。积极发展定制客运、运游融合等业务，引导道路客运企业主动转型升级。

四是持续优化营商环境。加快建设统一开放的交通运输市场，全面实施行政许可事项清单管理，助力市场主体闯过难关、更有奔头。

构建现代化交通基础设施体系

问：一季度交通运输领域扩大有效投资成效如何？如何进一步发力？

答：一季度，我国完成交通固定资产投资6360亿元，同比增长9.8%，增速较去年四季度加快1个百分点。

按照构建现代化基础设施体系目标，交通运输部将从六个方面继续推进。

一是加快建设“6廊7轴8通道”国家综合立体交通网主骨架，加强沿海和内河港口航道规划建设，优化提升全国水运设施网络，着力推进“十四五”现代综合交通运输体系发展规划11个重大工程“项目包”落地实施。

二是加快国家高速公路待贯通路段建设和早期建成拥堵路段扩容改造，推动普通国省道低等级路段提质升级，加强综合交通枢纽和集疏运体系建设，推进城市群交通一体化，稳步推进建设“四好农村路”，不断完善农村交通运输体系。

三是推动建设川藏铁路及公路配套工程、出疆入藏大通道、西部陆海新通道（平陆）运河工程、洋山港区小洋山北侧集装箱码头、宁波舟山国家大宗商品储运基地港航设施等战略性重大工程项目，研究论证湘桂赣粤运河连通工程等项目。

四是推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通基础设施深度融合，加快推进新型基础设施建设，大力推广绿色基建。

五是推动形成高质量的项目库、政策包，协调抓好用地用海和资金等要素资源保障，推动具备条件的规划内项目能开尽开，尽快形成实物工作量。

六是研究支撑交通强国建设的新型财税金融制度，更好集中保障国家重大基础设施建设的资金需求。

(责编：杨光宇、牛镛)